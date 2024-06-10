https://ria.ru/20240610/infektsiya-1951877737.html
В Дагестане госпитализировали более 35 человек с острой кишечной инфекцией
В Дагестане госпитализировали более 35 человек с острой кишечной инфекцией - РИА Новости, 10.06.2024
В Дагестане госпитализировали более 35 человек с острой кишечной инфекцией
Свыше 35 человек госпитализированы в дагестанском Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:08
2024-06-10T10:08
2024-06-10T10:48
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буйнакск
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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 35 человек госпитализированы в дагестанском Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава республики."Со вчерашнего дня в городе отмечалось увеличение числа обратившихся с симптомами острой кишечной инфекции. Пациенты обращались с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции. Госпитализировано было 35 человек, взрослые и дети", – рассказали в ведомстве.По данным министерства, сейчас состояние пациентов улучшилось. Отмечается, что в стационаре имеются все необходимые медикаменты и растворы для скорейшего восстановления больных.Что послужило источником заражения, на месте выясняют сотрудники Роспотребнадзора по республике.
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происшествия, буйнакск, республика дагестан
Происшествия, Буйнакск, Республика Дагестан
В Дагестане госпитализировали более 35 человек с острой кишечной инфекцией
В Буйнакске госпитализировали более 35 человек с острой кишечной инфекцией
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 35 человек госпитализированы в дагестанском Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава республики.
"Со вчерашнего дня в городе отмечалось увеличение числа обратившихся с симптомами острой кишечной инфекции. Пациенты обращались с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции. Госпитализировано было 35 человек, взрослые и дети", – рассказали в ведомстве.
По данным министерства, сейчас состояние пациентов улучшилось. Отмечается, что в стационаре имеются все необходимые медикаменты и растворы для скорейшего восстановления больных.
Что послужило источником заражения, на месте выясняют сотрудники Роспотребнадзора по республике.