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Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia - РИА Новости, 10.06.2024
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15:21 10.06.2024 (обновлено: 16:04 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/helirussia-1951956969.html
Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia
Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia - РИА Новости, 10.06.2024
Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia
В МВЦ "Крокус Экспо" открылась XVII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia. Самые яркие экспонаты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.06.2024
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фото
технологии
россия
владимир путин
ютэйр
казанский вертолетный завод
ка-52 "аллигатор"
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В МВЦ "Крокус Экспо" открылась XVII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia. Самые яркие экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, технологии, россия, владимир путин, ютэйр, казанский вертолетный завод, ка-52 "аллигатор"
Фото, Технологии, Россия, Владимир Путин, ЮТэйр, Казанский вертолетный завод, Ка-52 "Аллигатор"

Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia

Читать ria.ru в
В МВЦ "Крокус Экспо" открылась XVII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia. Самые яркие экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Выставка проходит с 10 по 12 июня. Ее организатор — Министерство промышленности и торговли.

Белорусский разведывательно-ударный беспилотный вертолёт Hunter производства КБ Беспилотные вертолёты, представленный на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в МВЦ Крокус Экспо

Выставка проходит с 10 по 12 июня. Ее организатор — Министерство промышленности и торговли.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Среди экспонатов — продукция не только российских, но и белорусских производителей. Например, разведывательно-ударный беспилотный вертолет для уничтожения морских дронов Hunter.

Боекомплект для Белорусского разведывательно-ударного беспилотного вертолёта Hunter производства КБ Беспилотные вертолёты, представленного на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в МВЦ Крокус Экспо

Среди экспонатов — продукция не только российских, но и белорусских производителей. Например, разведывательно-ударный беспилотный вертолет для уничтожения морских дронов Hunter.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Один из стендов принадлежит компании "Вертолеты России".

Стенд компании Вертолеты России на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в МВЦ Крокус Экспо

Один из стендов принадлежит компании "Вертолеты России".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

АО "Рособоронэкспорт" представило на выставке широкую линейку авиационных средств поражения, а также вертолеты, в том числе Ка-52.

Макет вертолета Ка-52 на стенде компании Рособоронэкспорт на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в МВЦ Крокус Экспо

АО "Рособоронэкспорт" представило на выставке широкую линейку авиационных средств поражения, а также вертолеты, в том числе Ка-52.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На стенде "Сколково" можно увидеть беспилотный авиационный комплекс "Аист".

Беспилотный Авиационный Комплекс АИСТ на стенде Сколково на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в МВЦ Крокус Экспо

На стенде "Сколково" можно увидеть беспилотный авиационный комплекс "Аист".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

С приветствием к участникам выставки обратился президент России Владимир Путин.

На XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в МВЦ Крокус Экспо

С приветствием к участникам выставки обратился президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Авиакомпания Utair стала генеральным спонсором выставки.

Стенд авиакомпании ЮТэйр на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в МВЦ Крокус Экспо

Авиакомпания Utair стала генеральным спонсором выставки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Казанский вертолетный завод представил на выставке легкий многоцелевой вертолет "Ансат".

Вертолет Ансат

Казанский вертолетный завод представил на выставке легкий многоцелевой вертолет "Ансат".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 8
 
ФотоТехнологииРоссияВладимир ПутинЮТэйрКазанский вертолетный заводКа-52 "Аллигатор"
 
 
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