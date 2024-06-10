Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia

Выставка проходит с 10 по 12 июня. Ее организатор — Министерство промышленности и торговли.
Выставка проходит с 10 по 12 июня. Ее организатор — Министерство промышленности и торговли.
Среди экспонатов — продукция не только российских, но и белорусских производителей. Например, разведывательно-ударный беспилотный вертолет для уничтожения морских дронов Hunter.
Среди экспонатов — продукция не только российских, но и белорусских производителей. Например, разведывательно-ударный беспилотный вертолет для уничтожения морских дронов Hunter.
Один из стендов принадлежит компании "Вертолеты России".
Один из стендов принадлежит компании "Вертолеты России".
АО "Рособоронэкспорт" представило на выставке широкую линейку авиационных средств поражения, а также вертолеты, в том числе Ка-52.
АО "Рособоронэкспорт" представило на выставке широкую линейку авиационных средств поражения, а также вертолеты, в том числе Ка-52.
На стенде "Сколково" можно увидеть беспилотный авиационный комплекс "Аист".
На стенде "Сколково" можно увидеть беспилотный авиационный комплекс "Аист".
С приветствием к участникам выставки обратился президент России Владимир Путин.
С приветствием к участникам выставки обратился президент России Владимир Путин.
Авиакомпания Utair стала генеральным спонсором выставки.
Авиакомпания Utair стала генеральным спонсором выставки.
Казанский вертолетный завод представил на выставке легкий многоцелевой вертолет "Ансат".
Казанский вертолетный завод представил на выставке легкий многоцелевой вертолет "Ансат".