https://ria.ru/20240610/helirussia-1951956969.html

Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia

Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia - РИА Новости, 10.06.2024

Охотник за морскими дронами и "Аист": что показали на выставке HeliRussia

В МВЦ "Крокус Экспо" открылась XVII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia. Самые яркие экспонаты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:21

2024-06-10T15:21

2024-06-10T16:04

фото

технологии

россия

владимир путин

ютэйр

казанский вертолетный завод

ка-52 "аллигатор"

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В МВЦ "Крокус Экспо" открылась XVII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia. Самые яркие экспонаты — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, технологии, россия, владимир путин, ютэйр, казанский вертолетный завод, ка-52 "аллигатор"