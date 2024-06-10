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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 10.06.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T04:02
2024-06-10T04:02
2024-06-10T04:09
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал накануне о введении опасности атаки БПЛА в 23.28 мск."Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
ГУМЧС: в Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников