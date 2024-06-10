https://ria.ru/20240610/groza-1952002698.html
Жителей Подмосковья предупредили о ночном дожде с грозой и сильном ветре
Жителей Подмосковья предупредили о ночном дожде с грозой и сильном ветре - РИА Новости, 10.06.2024
Жителей Подмосковья предупредили о ночном дожде с грозой и сильном ветре
Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Московской области с вечера понедельника до утра вторника, сообщается на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:48
2024-06-10T16:48
2024-06-10T16:48
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Московской области с вечера понедельника до утра вторника, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 21 часа 10 июня до 10 часов 11 июня местами в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Подмосковья предупредили о ночном дожде с грозой и сильном ветре
МЧС предупредило жителей Подмосковья о ночном дожде с грозой и сильном ветре