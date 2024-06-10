Рейтинг@Mail.ru
В Раде не исключили девальвацию и эмиссию гривны - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/grivna-1952028968.html
В Раде не исключили девальвацию и эмиссию гривны
В Раде не исключили девальвацию и эмиссию гривны - РИА Новости, 10.06.2024
В Раде не исключили девальвацию и эмиссию гривны
Украина может пойти на девальвацию и эмиссию национальной валюты при неблагоприятном развитии событий, заявил в понедельник депутат Верховной рады Даниил... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:29
2024-06-10T18:29
украина
даниил гетманцев
в мире
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина может пойти на девальвацию и эмиссию национальной валюты при неблагоприятном развитии событий, заявил в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Еще одно из плохих (решений - ред.) - сверхплановая девальвация гривны. И, пожалуй, худшее - эмиссия гривны. Это те решения, которые возможны, хотя мы от них будем всячески воздерживаться. Я бы сказал, что это решение последней надежды", - заявил Гетманцев в интервью украинскому изданию "Телеграф". Среди других непопулярных решений Гетманцев назвал сокращение расходов бюджета. При этом, указал он, в бюджете Украины уже и так "нечего сокращать". По его словам, выгадать таким способом, возможно, удастся несколько миллиардов гривен, в то время как страна нуждается в сотнях миллиардов гривен (миллиард гривен равен примерно 24,7 миллиона долларов). В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947922837.html
https://ria.ru/20240401/grivna-1937191909.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, даниил гетманцев, в мире, верховная рада украины
Украина, Даниил Гетманцев, В мире, Верховная Рада Украины
В Раде не исключили девальвацию и эмиссию гривны

Депутат Рады Гетманцев: Украина может пойти на девальвацию и эмиссию гривны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина может пойти на девальвацию и эмиссию национальной валюты при неблагоприятном развитии событий, заявил в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Еще одно из плохих (решений - ред.) - сверхплановая девальвация гривны. И, пожалуй, худшее - эмиссия гривны. Это те решения, которые возможны, хотя мы от них будем всячески воздерживаться. Я бы сказал, что это решение последней надежды", - заявил Гетманцев в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
На Украине заявили о нехватке пяти миллиардов долларов в оборонном бюджете
23 мая, 15:51
Среди других непопулярных решений Гетманцев назвал сокращение расходов бюджета. При этом, указал он, в бюджете Украины уже и так "нечего сокращать". По его словам, выгадать таким способом, возможно, удастся несколько миллиардов гривен, в то время как страна нуждается в сотнях миллиардов гривен (миллиард гривен равен примерно 24,7 миллиона долларов).
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Денежные купюры и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист
1 апреля, 19:16
 
УкраинаДаниил ГетманцевВ миреВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала