https://ria.ru/20240610/grivna-1952028968.html

В Раде не исключили девальвацию и эмиссию гривны

В Раде не исключили девальвацию и эмиссию гривны - РИА Новости, 10.06.2024

В Раде не исключили девальвацию и эмиссию гривны

Украина может пойти на девальвацию и эмиссию национальной валюты при неблагоприятном развитии событий, заявил в понедельник депутат Верховной рады Даниил... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:29

2024-06-10T18:29

2024-06-10T18:29

украина

даниил гетманцев

в мире

верховная рада украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина может пойти на девальвацию и эмиссию национальной валюты при неблагоприятном развитии событий, заявил в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Еще одно из плохих (решений - ред.) - сверхплановая девальвация гривны. И, пожалуй, худшее - эмиссия гривны. Это те решения, которые возможны, хотя мы от них будем всячески воздерживаться. Я бы сказал, что это решение последней надежды", - заявил Гетманцев в интервью украинскому изданию "Телеграф". Среди других непопулярных решений Гетманцев назвал сокращение расходов бюджета. При этом, указал он, в бюджете Украины уже и так "нечего сокращать". По его словам, выгадать таким способом, возможно, удастся несколько миллиардов гривен, в то время как страна нуждается в сотнях миллиардов гривен (миллиард гривен равен примерно 24,7 миллиона долларов). В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947922837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, даниил гетманцев, в мире, верховная рада украины