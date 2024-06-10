https://ria.ru/20240610/gretsiya-1951995652.html

Грецию в ЕП представят скандально известная телеведущая и контрабандист

Грецию в ЕП представят скандально известная телеведущая и контрабандист - РИА Новости, 10.06.2024

Грецию в ЕП представят скандально известная телеведущая и контрабандист

Известная телеведущая, снимавшая порнофильмы и курившая марихуану на камеру, контрабандист оружия, осужденный в Албании за подкуп голосов на муниципальных... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:35

2024-06-10T16:35

2024-06-10T16:57

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АФИНЫ, 10 июн - РИА Новости. Известная телеведущая, снимавшая порнофильмы и курившая марихуану на камеру, контрабандист оружия, осужденный в Албании за подкуп голосов на муниципальных выборах, и популярный телеведущий, прославившийся "новаторским" подходом к журналистике, избраны в Европарламент от правящей в Греции партии "Новая демократия" (НД). Выборы прошли 9 июня, Греция имеет право избрать 21 депутата, семеро из них были избраны от "Новой демократии". Первое место по количеству голосов в списке НД занял телеведущий проправительственного канала Skai Йоргос Автиас. После его выдвижения коллеги припомнили "неизгладимые моменты" в журналистской карьере кандидата, самым эпическим из которых стало "интервью с видео" несколько лет назад во время работы на канале ALTER. Автиас взял интервью у мэра Салоник Панайотиса Псомиадиса, которое показал в эфире, а потом два дня в эфире "беседовал" с видеозаписью этого интервью. Журналисты назвали это одним из самых грубых журналистских мошенничеств, когда-либо совершенных в телешоу, "легендарным интервью, потрясшим всегреческую общественностью". "Автиас сделал то, что никто до него даже не мог себе представить", - писали СМИ. "Сегодня черный день для журналистики, поскольку она теряет Автиаса. Однако я уверен, что даже в качестве члена Европарламента он не оставит свою работу и даже из Брюсселя найдет способ взять интервью у Панайотиса Псомиадиса на записанном на пленку видео", - написал один из коллег в соцсети Х. Другой коллега считает, что когда-нибудь это должны будут преподавать в школах журналистики. "Возможно, мирового прецедента нет, мы открыли новые горизонты! Возможно, союзу журналистов следует учредить соответствующую награду: как получить максимальную отдачу от своего журналистского материала", - написал журналист. На четвертом месте по числу голосов оказался находящийся в албанской тюрьме этнический грек Фреди Белерис. В мае 2023 года он был избран мэром албанского города Химара. Но за два дня до муниципальных выборов его арестовали за подкуп избирателей и отправили в тюрьму в Тиране. "Дело Белериса" вызвало дипломатическую напряженность между двумя странами. Греция заявила об отсутствии правового государства в Албании и поставила под вопрос перспективу ее вступления в Евросоюз. Белерис был связан с экстремистской организацией МАВИ – "Фронт освобождения Северного Эпира", добивавшейся присоединения к Греции южной части Албании, и осужден за незаконное владение оружием. Белерис был в числе семи человек, арестованных на границе с Албанией в ночь с 18 на 19 марта 1995 года греческими пограничниками, и в двух машинах был обнаружен арсенал оружия - девять автоматов Калашникова, два пистолета, штыки, рации, камуфляжная форма и капюшоны. Сообщалось, что дело было связано с нападением крайне правой организации МАВИ на албанский военный лагерь "Епископи" в апреле 1994 года и убийством двух албанских военнослужащих. СМИ утверждали, что Белерис и обвиняемые вместе с ним планировали напасть на другой военный лагерь на греко-албанской границе. В суде тяжкие преступления были переквалифицированы на правонарушения, и семеро были приговорены в 1999 году к тюремному заключению на сроки 18-20 месяцев. Белерис имел тесные связи с ультраправой партией "Хриси Авги" ( "Золотая Заря"), признанной в Греции преступной организацией. Представитель правительства Греции Павлос Маринакис назвал все обвинения "клеветой". На пятом месте известная телеведущая Элеонора Мелети. Сразу после ее выдвижения кандидатом в соцсетях стали выкладывать снятые ею старые видеозаписи - Мелети курит марихуану в Голландии и делится ощущениями, снимает порнофильм, на шоу оправдывает севшего в тюрьму ультраправого политика Илиаса Касидиариса из запрещенной преступной организации "Хриси авги". Помимо этого, вспомнили ее скандальные посты в твиттере. Сама Мелети написала в соцсетях, что после выдвижения ее кандидатуры в депутаты Европарламента начались "вульгарные" нападки на нее, просто насилие. "Они называют меня шлюхой, фашисткой, убийцей, плохой матерью и дают десятки других сексистских и оскорбительных характеристик", - написала она. Пресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис назвал "очень старой" историю шоу Мелети с Касидиарисом. "У госпожи Мелети долгая карьера. Я не думаю, что ее демократические чувства вызывают сомнения, и никто никогда не обвинял ее в том, что она представляет какой-то другой спектр. Она выполняла свою работу как нельзя лучше. И во время многолетней работы на телевидении могли быть подняты некоторые темы, которые сегодня те, кто их представлял, никогда бы не сделал этого", - сказал Маринакис на брифинге после выдвижения кандидатов.

https://ria.ru/20240610/gretsiya-1951871537.html

https://ria.ru/20240610/evropa-1951842913.html

https://ria.ru/20240609/gretsiya-1951834665.html

https://ria.ru/20240610/gretsiya-1951947727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция, албания, брюссель, европарламент