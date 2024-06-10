https://ria.ru/20240610/gretsiya-1951947727.html

Правящая в Греции партия потеряла почти 750 тысяч голосов

Правящая в Греции партия потеряла почти 750 тысяч голосов - РИА Новости, 10.06.2024

Правящая в Греции партия потеряла почти 750 тысяч голосов

Правящая в Греции партия "Новая демократия" на выборах в Европарламент потеряла почти 750 тысяч голосов, хотя и сохранила первое место, таковы окончательные... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:10

2024-06-10T14:10

2024-06-10T14:27

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АФИНЫ, 10 июн - РИА Новости. Правящая в Греции партия "Новая демократия" на выборах в Европарламент потеряла почти 750 тысяч голосов, хотя и сохранила первое место, таковы окончательные итоги выборов 9 июня, опубликованные МВД Греции. В Греции явка на выборах в европарламент оказалась рекордно низкой - голосовать пришли всего 41,39% избирателей. На предыдущих европейских выборах в июне 2019 года явка составила 58,69%. Не помогло и голосование по почте, которое впервые было разрешено на этих выборах. Хотя участие в голосовании является обязательным, тех, кто не приходит на избирательные участки, не наказывают. Греции избирала 21 из 720 депутатов Европарламента, к выборам были допущены 31 партия и коалиции. В Европарламент вошли восемь греческих партий. Правящая партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получила семь мест в Европарламенте, на одно место меньше по сравнению с выборами 2019 года. За партию проголосовали 28,31% избирателей по сравнению с 33,12% голосов на евровыборах 2019 года. В абсолютных цифрах партия потеряла 747,5 тысячи голосов. В этом году ее поддержали 1,126 миллиона человек, в 2019 - 1,873 миллиона. Мицотакис в телеобращении по итогам выборов признал, что его партия не достигла поставленной цели - получить столько же голосов, как и в 2019 году. По его оценке, среди избирателей было немало тех, кто хотел выразить свой протест по вопросам, затрагивающим повседневную жизнь, прежде всего из-за высоких цен. При этом премьер заявил, что именно его партия является единственной силой в стране, которая может предложить политической системе стабильность "в эти неспокойные времена". Несмотря на постоянные заявления правительства об успехах греческой экономики и Греции на международной арене, жители страны жалуются на рост цен и нехватку денег от зарплаты до зарплаты. Как отмечал в беседе с корреспондентом РИА Новости профессор институтов Евросоюза в Университете Крита, бывший независимый депутат Европарламента Нотис Мариас, граждане не только не видят никакого улучшения своего жизненного уровня, но, наоборот, считают иерархию Брюсселя основной причиной дороговизны, инфляции и антинародных реформ правительства Мицотакиса, которые разрушают социальные завоевания, систему здравоохранения, образования и социального страхования страны. Правящую партию критиковали за постоянную отправку оружия на Украину, в том числе в ущерб обороноспособности страны, поддержку антироссийских санкций, которые били и по экономике Греции, за неумение сдержать рост цен и перекладывание ответственности на "импортируемую инфляцию", за нарушение прав человека и слежку за оппонентами. В вину ей ставят крупнейшую железнодорожную катастрофу в 2023 году, жестокое обращение с мигрантами и кораблекрушение с сотнями погибших мигрантов в Средиземном море в июне 2023 года. Еще больше голосов - 750,5 тысячи - потеряла главная оппозиционная партия Греции СИРИЗА - ПА. За нее проголосовали 593 тысячи избирателей, или 14,92%, в 2019 году их было 1,344 миллиона (23,76%). В новом составе Европарламента у СИРИЗА будет четыре депутатских мандата - на два меньше, чем в уходящем. По мнению обозревателей, партия не смогла представить альтернативную программу развития страны. К тому же против нее была развернута информационная война со стороны проправительственных СМИ, преобладающих в информационном пространстве Греции. В СИРИЗА "относительно удовлетворены" итогами выборов, это связано с тем, что партия сократила разницу с правящей. В то же время это явно не тот процент, на который рассчитывало большинство партийных чиновников. Теперь лидер партии Стефанос Касселакис заявил о намерении подготовить программу, альтернативную правительству. Значительно укрепила свои позиции занявшая третье место левоцентристская партия ПАСОК - Движение перемен - она получит три мандата в Европарламенте, на один больше по сравнению с выборами 2019 года. Ее поддержка выросла до 12,79% голосов - 508,4 тысячи. В 2019 году ПАСОК поддержали 7,72%, или 437 тысяч избирателей. ПАСОК заняла первые места в двух префектурах Крита и второе место в 19 префектурах страны. Лидер ПАСОК Никос Андрулакис стал жертвой скандала со слежкой и прослушиванием, он призывал сменить "правительство произвола и самоуправства", которое презирает "большие повседневные проблемы греческого народа", такие как дороговизна, жилищный кризис и проблемы здравоохранения, и ответственно за политику жесткой экономии в период кризиса. На 133 тысячи голосов больше получила правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение"), у нее почти 370 тысяч голосов (9,3%) и два места в ЕП. На предыдущих европейских выборах ее поддержали 236 тысяч избирателей, или 4,18%. К ней могли отойти голоса крайне правых партий, не допущенных к выборам. Лидер партии Кириакос Велопулос выступал с жесткой критикой действий правительства, в том числе по введению санкций против России и отправке оружия на Украину. На 65 тысяч голосов больше получила Компартии Греции (КПГ) - почти 368 тысяч голосов, или 9,25% по сравнению с 5,35% пять лет назад, когда за коммунистов проголосовали около 303 тысяч избирателей. КПГ получит те же два места в Европарламенте. Компартия требовала не вовлекать Грецию в конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, прекратить поставки оружия киевскому режиму. Во внутренней политике партия выступала за широкие социальные реформы и поддержку бедных слоев населения. По подсчетам СМИ, переизбранные в Европарламент депутаты от КПГ Константинос Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос при голосовании по 16 резолюциям в отношении России голосовали 13 раз против и воздержались два раза (в июне 2023 года и ноябре того же года). Переизбранный в Европарламент Манолис Фрагос из "Греческого решения" проголосовал против шести антироссийских резолюций и поддержал две. Считающаяся левой партия "Курс свободы - Зои Константопулу" получила 135 тысяч голосов (3,4%, в 2019 году - 1,61%, или 91 тысяча). У нее один евродепутатский мандат. По одному месту получили два правые партии, впервые участвовавшие в выборах - Демократическое патриотическое движение "Ники" ("Победа", 4,37% голосов, 173,5 тысячи избирателей) и небольшая правая партия "Голос логики - Афродита Латинопулу" ("Фони логикис - Афродита Латинопулу", 3,04% голосов, 120,7 тысячи избирателей). Остальные партии не преодолели трехпроцентный барьер.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951842913.html

https://ria.ru/20240605/bogila-1950548782.html

https://ria.ru/20240609/vybory-1951825496.html

https://ria.ru/20240609/gretsiya-1951834665.html

https://ria.ru/20240606/evroparlament-1950512866.html

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в мире, греция, украина, крит (остров), кириакос мицотакис, нотис мариас, зои константопулу, европарламент, сириза, ника, выборы в европарламент — 2024