https://ria.ru/20240610/gretsiya-1951871537.html

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Европарламент в Греции

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Европарламент в Греции - РИА Новости, 10.06.2024

Эксперт прокомментировал итоги выборов в Европарламент в Греции

Итоги европейских выборов в Греции показывают разочарование в Европейском союзе, который не выражает интересов народов, и протест против втягивания Греции в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:39

2024-06-10T09:39

2024-06-10T11:45

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АФИНЫ, 9 июн - РИА Новости. Итоги европейских выборов в Греции показывают разочарование в Европейском союзе, который не выражает интересов народов, и протест против втягивания Греции в войну на Украине, заявил РИА Новости профессор институтов Евросоюза в Университете Крита, бывший независимый депутат Европарламента Нотис Мариас. Он отметил крайне низкую явку на выборы - по предварительным данным, она составила около 41%. "Огромное воздержание на европейских выборах в Греции демонстрирует значительное разочарование в Европейском союзе как организации, которая теперь основывается на полном разложении, которая теперь не выражает интересы греческого народа и европейских народов в целом. Так все более усиливается кризис законности Европейского союза как организации в глазах самих граждан ЕС и Греции. Они не только не видят никакого улучшения своего жизненного уровня в Греции, но, наоборот, считают иерархию Брюсселя основной причиной дороговизны, инфляции и антинародных реформ правительства (Кириакоса) Мицотакиса, которые разрушают социальные завоевания, систему здравоохранения, образования, социального страхования страны, ведя к повышению возраста выхода на пенсию до 74 лет", - сказал Мариас. "Одновременно греческий народ выступает против "Европы войны" и не желает дальнейшего втягивания Греции в войну на Украину", - заявил бывший евродепутат. Он сказал, что на европейских выборах выступал с Коммунистической партией Греции (КПГ), поскольку она выступает против войны на Украине. Она набирает 9,3% голосов после обработки 95% бюллетеней и значительно улучшила свой результат по сравнению с выборами в Европарламент 2019 года, когда у КПГ было 5,35% голосов. "Это единственная партия в Греции, которая борется против войны на Украине, организуя митинги, собрания, выступления. И результаты европейских выборов дали КПГ очень значительное повышение процента голосов, показывая, что борьба КПГ и греческого народа против НАТО и участия ЕС в войне на Украине была оправдана", - заявил Нотис Мариас. По итогам выборов правящая партия "Новая демократия" потеряла почти пять процентных пунктов, получив примерно 27,9% голосов по сравнению с 33,12% голосов на евровыборах 2019 года. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с телеобращением по итогам выборов, признал, что его партия на европейских выборах не достигла поставленной цели. Мицотакис заявлял, что целью является получить столько же голосов, как и в 2019 году.

https://ria.ru/20240307/gretsiya-1931763918.html

https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

https://ria.ru/20240605/bogila-1950548782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция, украина, крит (остров), нотис мариас, кириакос мицотакис, европарламент, евросоюз, нато, выборы в европарламент — 2024