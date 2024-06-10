Эксперт прокомментировал итоги выборов в Европарламент в Греции
Экс-депутат Мариас: итоги выборов в ЕП в Греции показывают разочарование в ЕС
© AP Photo / Yorgos KarahalisГолосование на одном из участков во время европейских выборов в Афинах. 9 июня 2024
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Голосование на одном из участков во время европейских выборов в Афинах. 9 июня 2024
АФИНЫ, 9 июн - РИА Новости. Итоги европейских выборов в Греции показывают разочарование в Европейском союзе, который не выражает интересов народов, и протест против втягивания Греции в войну на Украине, заявил РИА Новости профессор институтов Евросоюза в Университете Крита, бывший независимый депутат Европарламента Нотис Мариас.
Он отметил крайне низкую явку на выборы - по предварительным данным, она составила около 41%.
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"Огромное воздержание на европейских выборах в Греции демонстрирует значительное разочарование в Европейском союзе как организации, которая теперь основывается на полном разложении, которая теперь не выражает интересы греческого народа и европейских народов в целом. Так все более усиливается кризис законности Европейского союза как организации в глазах самих граждан ЕС и Греции. Они не только не видят никакого улучшения своего жизненного уровня в Греции, но, наоборот, считают иерархию Брюсселя основной причиной дороговизны, инфляции и антинародных реформ правительства (Кириакоса) Мицотакиса, которые разрушают социальные завоевания, систему здравоохранения, образования, социального страхования страны, ведя к повышению возраста выхода на пенсию до 74 лет", - сказал Мариас.
"Одновременно греческий народ выступает против "Европы войны" и не желает дальнейшего втягивания Греции в войну на Украину", - заявил бывший евродепутат.
Он сказал, что на европейских выборах выступал с Коммунистической партией Греции (КПГ), поскольку она выступает против войны на Украине. Она набирает 9,3% голосов после обработки 95% бюллетеней и значительно улучшила свой результат по сравнению с выборами в Европарламент 2019 года, когда у КПГ было 5,35% голосов.
"Это единственная партия в Греции, которая борется против войны на Украине, организуя митинги, собрания, выступления. И результаты европейских выборов дали КПГ очень значительное повышение процента голосов, показывая, что борьба КПГ и греческого народа против НАТО и участия ЕС в войне на Украине была оправдана", - заявил Нотис Мариас.
По итогам выборов правящая партия "Новая демократия" потеряла почти пять процентных пунктов, получив примерно 27,9% голосов по сравнению с 33,12% голосов на евровыборах 2019 года. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с телеобращением по итогам выборов, признал, что его партия на европейских выборах не достигла поставленной цели. Мицотакис заявлял, что целью является получить столько же голосов, как и в 2019 году.