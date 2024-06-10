https://ria.ru/20240610/gospogransluzhba-1951908631.html

На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией

На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией - РИА Новости, 10.06.2024

На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией

На западе Украины грузовик с военными номерами незаконно пересек государственную границу с Венгрией, задержаны 32 человека, сообщил представитель украинской... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:55

2024-06-10T11:55

2024-06-10T13:54

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На западе Украины грузовик с военными номерами незаконно пересек государственную границу с Венгрией, задержаны 32 человека, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью "Украинской правде". "Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны", — сказал Демченко.Он добавил, что венгерская сторона сообщила об обнаружении грузовика и задержании 32 граждан Украины.Это произошло на участке Мукачевского отряда. Сейчас там проводится проверка, уточнил представитель Госпогранслужбы.Кроме того, отметил он, украинские пограничники задержали еще несколько человек, которые могут быть причастны к этому инциденту. С ними проводят фильтрационно-проверочные мероприятия. Что касается грузовика, то, по словам Демченко, проверка не установила его принадлежности военным. Инцидент произошел 9 июня, пока венгерская сторона не передала задержанных Украине.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом часто сообщается об облавах на призывников. Многие пытаются с риском для жизни бежать через границу, в том числе через реку Тиса, которую уже окрестили "рекой смерти".

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949956998.html

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