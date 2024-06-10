https://ria.ru/20240610/gospogransluzhba-1951908631.html
На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией
На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией - РИА Новости, 10.06.2024
На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией
На западе Украины грузовик с военными номерами незаконно пересек государственную границу с Венгрией, задержаны 32 человека, сообщил представитель украинской... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:55
2024-06-10T11:55
2024-06-10T13:54
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На западе Украины грузовик с военными номерами незаконно пересек государственную границу с Венгрией, задержаны 32 человека, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью "Украинской правде". "Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны", — сказал Демченко.Он добавил, что венгерская сторона сообщила об обнаружении грузовика и задержании 32 граждан Украины.Это произошло на участке Мукачевского отряда. Сейчас там проводится проверка, уточнил представитель Госпогранслужбы.Кроме того, отметил он, украинские пограничники задержали еще несколько человек, которые могут быть причастны к этому инциденту. С ними проводят фильтрационно-проверочные мероприятия. Что касается грузовика, то, по словам Демченко, проверка не установила его принадлежности военным. Инцидент произошел 9 июня, пока венгерская сторона не передала задержанных Украине.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом часто сообщается об облавах на призывников. Многие пытаются с риском для жизни бежать через границу, в том числе через реку Тиса, которую уже окрестили "рекой смерти".
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949956998.html
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в мире, авто, украина, венгрия, андрей демченко
В мире, Авто, Украина, Венгрия, Андрей Демченко
На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией
Более 30 украинцев прорвались через границу с Венгрией на военном грузовике
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
На западе Украины грузовик с военными номерами незаконно пересек государственную границу с Венгрией, задержаны 32 человека, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью "Украинской правде
".
«
"Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны", — сказал Демченко.
Он добавил, что венгерская сторона сообщила об обнаружении грузовика и задержании 32 граждан Украины.
Это произошло на участке Мукачевского отряда. Сейчас там проводится проверка, уточнил представитель Госпогранслужбы.
Кроме того, отметил он, украинские пограничники задержали еще несколько человек, которые могут быть причастны к этому инциденту. С ними проводят фильтрационно-проверочные мероприятия. Что касается грузовика, то, по словам Демченко, проверка не установила его принадлежности военным.
Инцидент произошел 9 июня, пока венгерская сторона не передала задержанных Украине.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом часто сообщается об облавах на призывников. Многие пытаются с риском для жизни бежать через границу, в том числе через реку Тиса, которую уже окрестили "рекой смерти".