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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/gorlovk-1952034592.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 10.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:57
2024-06-10T18:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), сброс взрывоопасного предмет с БПЛА", - говорится ведомства. Кроме того, ВСУ с 17.05 по 17.10 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240610/obstrel-1951858773.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), сброс взрывоопасного предмет с БПЛА", - говорится ведомства.
Кроме того, ВСУ с 17.05 по 17.10 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА на маслодельный комбинат в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Украинские войска нанесли удар по ДНР кассетными снарядами
Вчера, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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