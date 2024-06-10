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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 10.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:57
2024-06-10T18:57
2024-06-10T18:57
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), сброс взрывоопасного предмет с БПЛА", - говорится ведомства. Кроме того, ВСУ с 17.05 по 17.10 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника