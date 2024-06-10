Сочинские гимназисты собрали 25 кубометров гумпомощи для бойцов СВО
© Фото : администрация города СочиУченики сочинской гимназии собрали 25 кубометров гуманитарного груза для бойцов СВО
Ученики сочинской гимназии собрали 25 кубометров гуманитарного груза для бойцов СВО
СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Сочинские школьники совместно с родителями и педагогами собрали 25 кубометров гуманитарной помощи для бойцов СВО, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как уточнили в мэрии, 20-ую партию помощи направила сочинская гимназия №44. Всего удалось собрать 25 кубометров необходимого груза.
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"Груз разделили на части. В минувшие выходные машины отправились в медицинский взвод танкового полка, в госпиталь и в большое село Красная Поляна в ДНР. Оно находится всего в трех километрах от линии соприкосновения и сильно разрушено. Туда сочинцы передали взрослую и детскую одежду, продукты, сладости, посуду, канцтовары и школьные учебники. К сбору гуманитарного груза присоединилось и санаторно-курортное объединение "Адлеркурорт", предприятие передало партию одеял", - рассказали в горадминистрации.
Вторая часть посылки, добавили в мэрии, будет отправлена через неделю. Необходимые предметы быта направят в подразделения "Сочинский БАРС" и танковую бригаду под Каховкой.
Как отметила заместитель главы города Галина Москалева, жители курорта проявляют активную гражданскую позицию и самостоятельно участвуют в сборе гуманитарного груза. "Сочинцы не только активно поддерживают бойцов СВО, но и оказывают помощь жителям новых регионов нашей страны. Благодарю городские организации и объединения, депутатов, неравнодушных предпринимателей и жителей курорта за активную гражданскую позицию и помощь в этом вопросе. Нынешняя отправка - подарок бойцам и жителям прифронтовых населенных пунктов ко Дню России", - проводятся в релизе администрации курорта слова Москалевой.
Всего, по данным представителей власти, с начала специальной военной операции из Сочи в зону СВО было направлено более 770 тонн различных гуманитарных грузов, 39 автомобилей, совершено почти 90 рейсов в госпитали и на линию боевого соприкосновения.
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