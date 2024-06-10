https://ria.ru/20240610/gimnazisty-1951965022.html

Сочинские гимназисты собрали 25 кубометров гумпомощи для бойцов СВО

Сочинские гимназисты собрали 25 кубометров гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 10.06.2024

Сочинские гимназисты собрали 25 кубометров гумпомощи для бойцов СВО

Сочинские школьники совместно с родителями и педагогами собрали 25 кубометров гуманитарной помощи для бойцов СВО, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:55

2024-06-10T15:55

2024-06-10T15:55

надежные люди

красная поляна

донецкая народная республика

каховка

гуманитарная помощь

благотворительность

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СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Сочинские школьники совместно с родителями и педагогами собрали 25 кубометров гуманитарной помощи для бойцов СВО, сообщили в пресс-службе администрации города. Как уточнили в мэрии, 20-ую партию помощи направила сочинская гимназия №44. Всего удалось собрать 25 кубометров необходимого груза. "Груз разделили на части. В минувшие выходные машины отправились в медицинский взвод танкового полка, в госпиталь и в большое село Красная Поляна в ДНР. Оно находится всего в трех километрах от линии соприкосновения и сильно разрушено. Туда сочинцы передали взрослую и детскую одежду, продукты, сладости, посуду, канцтовары и школьные учебники. К сбору гуманитарного груза присоединилось и санаторно-курортное объединение "Адлеркурорт", предприятие передало партию одеял", - рассказали в горадминистрации. Вторая часть посылки, добавили в мэрии, будет отправлена через неделю. Необходимые предметы быта направят в подразделения "Сочинский БАРС" и танковую бригаду под Каховкой. Как отметила заместитель главы города Галина Москалева, жители курорта проявляют активную гражданскую позицию и самостоятельно участвуют в сборе гуманитарного груза. "Сочинцы не только активно поддерживают бойцов СВО, но и оказывают помощь жителям новых регионов нашей страны. Благодарю городские организации и объединения, депутатов, неравнодушных предпринимателей и жителей курорта за активную гражданскую позицию и помощь в этом вопросе. Нынешняя отправка - подарок бойцам и жителям прифронтовых населенных пунктов ко Дню России", - проводятся в релизе администрации курорта слова Москалевой. Всего, по данным представителей власти, с начала специальной военной операции из Сочи в зону СВО было направлено более 770 тонн различных гуманитарных грузов, 39 автомобилей, совершено почти 90 рейсов в госпитали и на линию боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240319/gumpomosch-1934261938.html

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911348834.html

красная поляна

донецкая народная республика

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красная поляна, донецкая народная республика, каховка, гуманитарная помощь, благотворительность