https://ria.ru/20240610/gibel-1952076520.html

При работах по строительству метро в Петербурге погиб проходчик

При работах по строительству метро в Петербурге погиб проходчик - РИА Новости, 10.06.2024

При работах по строительству метро в Петербурге погиб проходчик

Проходчик погиб при работах по строительству метро в Санкт-Петербурге, обстоятельства трагедии выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Метрострой... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T23:51

2024-06-10T23:51

2024-06-10T23:51

происшествия

санкт-петербург

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Проходчик погиб при работах по строительству метро в Санкт-Петербурге, обстоятельства трагедии выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы". "При производстве работ на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай – погиб проходчик АО "Метрострой Северной Столицы"… Обстоятельства трагедии уточняются", - говорится в сообщении. "Метрострой Северной Столицы" сообщает, что окажет содействие в выяснении обстоятельств случившегося, организует проверки на объектах. Компания выражает соболезнования родным и близким погибшего. АО "Метрострой Северной Столицы" — многопрофильная строительная компания, основанная 9 октября 2022 года. В сферу компетенций входит возведение объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений.

https://ria.ru/20240606/wildberries-1950899980.html

https://rsport.ria.ru/20240610/parashyut-1951918666.html

санкт-петербург

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, кировский район