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При работах по строительству метро в Петербурге погиб проходчик - РИА Новости, 10.06.2024
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23:51 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/gibel-1952076520.html
При работах по строительству метро в Петербурге погиб проходчик
При работах по строительству метро в Петербурге погиб проходчик - РИА Новости, 10.06.2024
При работах по строительству метро в Петербурге погиб проходчик
Проходчик погиб при работах по строительству метро в Санкт-Петербурге, обстоятельства трагедии выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Метрострой... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:51
2024-06-10T23:51
происшествия
санкт-петербург
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Проходчик погиб при работах по строительству метро в Санкт-Петербурге, обстоятельства трагедии выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы". "При производстве работ на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай – погиб проходчик АО "Метрострой Северной Столицы"… Обстоятельства трагедии уточняются", - говорится в сообщении. "Метрострой Северной Столицы" сообщает, что окажет содействие в выяснении обстоятельств случившегося, организует проверки на объектах. Компания выражает соболезнования родным и близким погибшего. АО "Метрострой Северной Столицы" — многопрофильная строительная компания, основанная 9 октября 2022 года. В сферу компетенций входит возведение объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений.
https://ria.ru/20240606/wildberries-1950899980.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район
При работах по строительству метро в Петербурге погиб проходчик

При работах на шахте метро в Петербурге погиб проходчик, обстоятельства выясняют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Проходчик погиб при работах по строительству метро в Санкт-Петербурге, обстоятельства трагедии выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы".
"При производстве работ на шахте в Кировском районе произошел несчастный случай – погиб проходчик АО "Метрострой Северной Столицы"… Обстоятельства трагедии уточняются", - говорится в сообщении.
Wildberries - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Подмосковье рабочий погиб, сорвавшись с крыши склада Wildberries
6 июня, 10:07
"Метрострой Северной Столицы" сообщает, что окажет содействие в выяснении обстоятельств случившегося, организует проверки на объектах.
Компания выражает соболезнования родным и близким погибшего.
АО "Метрострой Северной Столицы" — многопрофильная строительная компания, основанная 9 октября 2022 года. В сферу компетенций входит возведение объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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