Эксперт предрек поражение правящей коалиции ФРГ на следующих выборах в ЕП
Эксперт Шпетле: избиратели в Германии недовольны работой немецкого правительства
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. В Германии вряд ли можно ожидать резких перемен в правительстве и парламенте по итогам выборов в Европарламент, но на следующих парламентских выборах партии из нынешней правящей коалиции проиграют, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
"В Германии видно, что избиратели недовольны работой немецкого правительства. Люди не довольны энергетической политикой, потому что правящие партии расторгли договоры с Россией и из-за этого очень подорожала энергия и для домохозяйств, и для предприятий. По-прежнему открыты границы, в Германию прибывает огромное количество нелегальных мигрантов", - сказал Шпетле.
По его словам, население видит проблемы с безопасностью и понимает необходимость перемен, отчасти этим объясняется высокий результат правой партии "Альтернатива для Германии", которая выступает резко против нелегальной миграции.
"Сомневаюсь, что правительство Германии уйдет в отставку, как в Бельгии, или распустит парламент и объявит досрочные выборы, как во Франции, но это однозначно показывает, что на следующих выборах можно готовиться к тому, что нынешняя коалиция – социал-демократы, зеленые и либералы полностью провалят выборы. По всей Европе видно, что с людей довольно либеральной политики, трансгендерного и военного безумия", - отметил эксперт, добавив, что на будущих парламентских выборах самыми сильными также окажутся ХДС/ХСС и АдГ.
На прошедших в воскресенье в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место.
Рекордный спад зафиксирован у партнера СДПГ по правящей коалиции - "Зеленых", показатели третьей партии "светофора", свободных либералов (СвДП), практически не изменились.