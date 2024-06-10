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Сопредседатель АдГ призвала Шольца "расчистить путь" для досрочных выборов - РИА Новости, 10.06.2024
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11:29 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/germaniya-1951898149.html
Сопредседатель АдГ призвала Шольца "расчистить путь" для досрочных выборов
Сопредседатель АдГ призвала Шольца "расчистить путь" для досрочных выборов - РИА Новости, 10.06.2024
Сопредседатель АдГ призвала Шольца "расчистить путь" для досрочных выборов
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала правительство Германии объявить досрочные выборы на фоне провала правящей... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:29
2024-06-10T11:29
в мире
германия
бавария
олаф шольц
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европарламент
хдс/хсс
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала правительство Германии объявить досрочные выборы на фоне провала правящей коалиции (светофора) на выборах в Европейский парламент. Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте председателя федеральной избирательной комиссии, выборы в Европарламент выиграл оппозиционный блок ХДС/ХСС, набрав 30% голосов. На втором месте расположилась АдГ с 15,9%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9%, показав свой худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом вся правящая коалиция набрала менее трети голосов. "Вчерашние выборы в Европарламент стали чем-то большим: Германия проголосовала против канцлера и светофора одновременно. Теперь у Шольца осталась только одна задача: расчистить путь для досрочных выборов - вместо того, чтобы еще один год править наперекор подавляющему большинству населения", - написала Вайдель в социальной сети Х. К досрочным выборам уже напрямую призвал глава ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, в схожем ключе выражалось и руководство ХДС.
https://ria.ru/20240610/bardella-1951883690.html
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в мире, германия, бавария, олаф шольц, маркус зедер, европарламент, хдс/хсс, выборы в европарламент — 2024
В мире, Германия, Бавария, Олаф Шольц, Маркус Зедер, Европарламент, ХДС/ХСС, Выборы в Европарламент — 2024
Сопредседатель АдГ призвала Шольца "расчистить путь" для досрочных выборов

"Альтернатива для Германии" призвала правительство ФРГ объявить досрочные выборы

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала правительство Германии объявить досрочные выборы на фоне провала правящей коалиции (светофора) на выборах в Европейский парламент.
Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте председателя федеральной избирательной комиссии, выборы в Европарламент выиграл оппозиционный блок ХДС/ХСС, набрав 30% голосов. На втором месте расположилась АдГ с 15,9%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9%, показав свой худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом вся правящая коалиция набрала менее трети голосов.
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"Вчерашние выборы в Европарламент стали чем-то большим: Германия проголосовала против канцлера и светофора одновременно. Теперь у Шольца осталась только одна задача: расчистить путь для досрочных выборов - вместо того, чтобы еще один год править наперекор подавляющему большинству населения", - написала Вайдель в социальной сети Х.
К досрочным выборам уже напрямую призвал глава ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, в схожем ключе выражалось и руководство ХДС.
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В миреГерманияБаварияОлаф ШольцМаркус ЗедерЕвропарламентХДС/ХССВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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