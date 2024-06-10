Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии
Премьер Баварии Зедер призвал к выборам в ФРГ после провала на голосовании в ЕП
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) в интервью NTV призвал провести досрочные выборы в ФРГ после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент (ЕП).
"По сути, этому правительству пришел конец. И теперь должно быть как во Франции: там были требования досрочных выборов (в парламент. — Прим. ред.) и там Макрон их объявил", — сказал политик.
С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным результатам, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав свой худший результат в истории выборов в ЕП. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.
Премьер-министр Баварии подчеркнул, что Германии нужна "перезагрузка".
«
"У светофора (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.) больше нет мандата и доверия населения, поэтому необходимо как можно быстрее провести досрочные выборы", — добавил Зедер.
С похожими заявлениями выступало и руководство Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего партнера ХСС по блоку ХДС/ХСС.
Досрочные выборы во Франции
Накануне вечером Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.
С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он отметил, что французы отвергают политику президента и его правительства.
По предварительным данным, "Национальное объединение" набирает 32 процента голосов. Партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.
Глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской политсилой по итогам досрочных выборов в Национальное собрание.