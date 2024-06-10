https://ria.ru/20240610/germaniya-1951878766.html

Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии

Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии - РИА Новости, 10.06.2024

Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) в интервью NTV призвал провести досрочные выборы в ФРГ после провала... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:12

2024-06-10T10:12

2024-06-10T11:17

в мире

бавария

германия

европарламент

выборы в европарламент — 2024

маркус зедер

хдс/хсс

франция

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) в интервью NTV призвал провести досрочные выборы в ФРГ после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент (ЕП)."По сути, этому правительству пришел конец. И теперь должно быть как во Франции: там были требования досрочных выборов (в парламент. — Прим. ред.) и там Макрон их объявил", — сказал политик.Премьер-министр Баварии подчеркнул, что Германии нужна "перезагрузка"."У светофора (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.) больше нет мандата и доверия населения, поэтому необходимо как можно быстрее провести досрочные выборы", — добавил Зедер.С похожими заявлениями выступало и руководство Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего партнера ХСС по блоку ХДС/ХСС.Досрочные выборы во ФранцииНакануне вечером Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он отметил, что французы отвергают политику президента и его правительства.По предварительным данным, "Национальное объединение" набирает 32 процента голосов. Партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.Глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской политсилой по итогам досрочных выборов в Национальное собрание.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бавария, германия, европарламент, выборы в европарламент — 2024, маркус зедер, хдс/хсс, франция