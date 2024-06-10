Рейтинг@Mail.ru
Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 10.06.2024 (обновлено: 11:17 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/germaniya-1951878766.html
Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии
Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии - РИА Новости, 10.06.2024
Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) в интервью NTV призвал провести досрочные выборы в ФРГ после провала... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:12
2024-06-10T11:17
в мире
бавария
германия
европарламент
выборы в европарламент — 2024
маркус зедер
хдс/хсс
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) в интервью NTV призвал провести досрочные выборы в ФРГ после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент (ЕП)."По сути, этому правительству пришел конец. И теперь должно быть как во Франции: там были требования досрочных выборов (в парламент. — Прим. ред.) и там Макрон их объявил", — сказал политик.Премьер-министр Баварии подчеркнул, что Германии нужна "перезагрузка".&quot;У светофора (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.) больше нет мандата и доверия населения, поэтому необходимо как можно быстрее провести досрочные выборы&quot;, — добавил Зедер.С похожими заявлениями выступало и руководство Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего партнера ХСС по блоку ХДС/ХСС.Досрочные выборы во ФранцииНакануне вечером Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он отметил, что французы отвергают политику президента и его правительства.По предварительным данным, "Национальное объединение" набирает 32 процента голосов. Партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.Глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской политсилой по итогам досрочных выборов в Национальное собрание.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html
https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html
бавария
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бавария, германия, европарламент, выборы в европарламент — 2024, маркус зедер, хдс/хсс, франция
В мире, Бавария, Германия, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024, Маркус Зедер, ХДС/ХСС, Франция
Премьер Баварии призвал как можно скорее провести выборы в Германии

Премьер Баварии Зедер призвал к выборам в ФРГ после провала на голосовании в ЕП

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) в интервью NTV призвал провести досрочные выборы в ФРГ после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент (ЕП).
"По сути, этому правительству пришел конец. И теперь должно быть как во Франции: там были требования досрочных выборов (в парламент. — Прим. ред.) и там Макрон их объявил", — сказал политик.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
Вчера, 23:00

С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным результатам, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав свой худший результат в истории выборов в ЕП. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.

Премьер-министр Баварии подчеркнул, что Германии нужна "перезагрузка".
«

"У светофора (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.) больше нет мандата и доверия населения, поэтому необходимо как можно быстрее провести досрочные выборы", — добавил Зедер.

С похожими заявлениями выступало и руководство Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего партнера ХСС по блоку ХДС/ХСС.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент
06:48

Досрочные выборы во Франции

Накануне вечером Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.
С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он отметил, что французы отвергают политику президента и его правительства.
По предварительным данным, "Национальное объединение" набирает 32 процента голосов. Партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.
Глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской политсилой по итогам досрочных выборов в Национальное собрание.
Бывший премьер-министр Чехии и председатель движения АНО Андрей Бабиш беседует со СМИ во время выборов в Европейский парламент недалеко от Праги - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии
01:14
 
В миреБаварияГерманияЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024Маркус ЗедерХДС/ХССФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала