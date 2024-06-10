https://ria.ru/20240610/gaza-1952074651.html
ХАМАС поприветствовало резолюцию СБ ООН о постоянной остановке огня в Газе
ХАМАС поприветствовало резолюцию СБ ООН о постоянной остановке огня в Газе - РИА Новости, 10.06.2024
ХАМАС поприветствовало резолюцию СБ ООН о постоянной остановке огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС приветствует резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:06
2024-06-10T23:06
2024-06-10T23:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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сша
джо байден
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ТУНИС, 10 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении организации.Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась."ХАМАС приветствует то, что было включено в резолюцию Совета Безопасности относительно постоянного прекращения огня в секторе Газа, полного вывода войск из сектора Газа, обмена пленными, восстановления, возвращения перемещенных лиц в места их проживания, отказа от любых демографические изменений или сокращение территории сектора Газа, а также предоставление необходимой помощи нашему народу в этом секторе", - говорится в заявлении ХАМАС.Также в тексте документа ХАМАС подчеркивается готовность движения начать непрямые переговоры для реализации упомянутых в резолюции пунктов."Движение хотело бы подчеркнуть свою готовность сотрудничать с братьями-посредниками для вступления в непрямые переговоры по реализации этих принципов, которые соответствуют требованиям нашего народа и нашему сопротивлению", - приводится в заявлении.Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html
https://ria.ru/20240428/situatsiya-1942966613.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, в мире, израиль, россия, сша, джо байден
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, В мире, Израиль, Россия, США, Джо Байден
ХАМАС поприветствовало резолюцию СБ ООН о постоянной остановке огня в Газе
Движение ХАМАС приветствует резолюцию СБ ООН о постоянной остановке огня в Газе
ТУНИС, 10 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении организации.
Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США
с изложенным ранее президентом США Джо Байденом
поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия
воздержалась.
"ХАМАС приветствует то, что было включено в резолюцию Совета Безопасности относительно постоянного прекращения огня в секторе Газа, полного вывода войск из сектора Газа, обмена пленными, восстановления, возвращения перемещенных лиц в места их проживания, отказа от любых демографические изменений или сокращение территории сектора Газа, а также предоставление необходимой помощи нашему народу в этом секторе", - говорится в заявлении ХАМАС.
Также в тексте документа ХАМАС подчеркивается готовность движения начать непрямые переговоры для реализации упомянутых в резолюции пунктов.
"Движение хотело бы подчеркнуть свою готовность сотрудничать с братьями-посредниками для вступления в непрямые переговоры по реализации этих принципов, которые соответствуют требованиям нашего народа и нашему сопротивлению", - приводится в заявлении.
Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля
о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.
Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.
Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.