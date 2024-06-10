https://ria.ru/20240610/gaza-1952074651.html

ХАМАС поприветствовало резолюцию СБ ООН о постоянной остановке огня в Газе

ХАМАС поприветствовало резолюцию СБ ООН о постоянной остановке огня в Газе - РИА Новости, 10.06.2024

ХАМАС поприветствовало резолюцию СБ ООН о постоянной остановке огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС приветствует резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T23:06

2024-06-10T23:06

2024-06-10T23:25

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 10 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении организации.Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась."ХАМАС приветствует то, что было включено в резолюцию Совета Безопасности относительно постоянного прекращения огня в секторе Газа, полного вывода войск из сектора Газа, обмена пленными, восстановления, возвращения перемещенных лиц в места их проживания, отказа от любых демографические изменений или сокращение территории сектора Газа, а также предоставление необходимой помощи нашему народу в этом секторе", - говорится в заявлении ХАМАС.Также в тексте документа ХАМАС подчеркивается готовность движения начать непрямые переговоры для реализации упомянутых в резолюции пунктов."Движение хотело бы подчеркнуть свою готовность сотрудничать с братьями-посредниками для вступления в непрямые переговоры по реализации этих принципов, которые соответствуют требованиям нашего народа и нашему сопротивлению", - приводится в заявлении.Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html

https://ria.ru/20240428/situatsiya-1942966613.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, в мире, израиль, россия, сша, джо байден