https://ria.ru/20240610/gaubitsa-1951850994.html

Расчет гаубицы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в ДНР

Расчет гаубицы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024

Расчет гаубицы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в ДНР

Артиллерийский расчет самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ2" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ во время его работы РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T05:13

2024-06-10T05:13

2024-06-10T05:13

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллерийский расчет самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ2" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ во время его работы по позициям ВС РФ с окраин населенного пункта Ямполь в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие подразделения разведывательных беспилотных летательных аппаратов с помощью высотного дрона-разведчика обнаружили расчет кочующей боевой машины РСЗО "Град" ВСУ, ведущий огонь в сторону российских позиций с окраины населенного пункта Ямполь", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что противник после стрельбы покинул позиции и попытался спрятать машину в лесополосе. "Точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления артиллерией и дежурным орудиям. После наведения на цель расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-СМ2", выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе",- отметили в МО. Артиллерийская система 2С19М2 "Мста-СМ2" обладает автоматизированной системой управления огнем, увеличенной прицельной скорострельностью, а также возможностью применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ямполь

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россия, ямполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность