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Расчет гаубицы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024
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05:13 10.06.2024
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Расчет гаубицы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в ДНР
Расчет гаубицы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024
Расчет гаубицы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в ДНР
Артиллерийский расчет самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ2" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ во время его работы РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T05:13
2024-06-10T05:13
специальная военная операция на украине
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ямполь
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безопасность
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллерийский расчет самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ2" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ во время его работы по позициям ВС РФ с окраин населенного пункта Ямполь в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие подразделения разведывательных беспилотных летательных аппаратов с помощью высотного дрона-разведчика обнаружили расчет кочующей боевой машины РСЗО "Град" ВСУ, ведущий огонь в сторону российских позиций с окраины населенного пункта Ямполь", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что противник после стрельбы покинул позиции и попытался спрятать машину в лесополосе. "Точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления артиллерией и дежурным орудиям. После наведения на цель расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-СМ2", выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе",- отметили в МО. Артиллерийская система 2С19М2 "Мста-СМ2" обладает автоматизированной системой управления огнем, увеличенной прицельной скорострельностью, а также возможностью применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html
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россия, ямполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет гаубицы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ в ДНР

МО: расчет гаубицы "Мста-СМ2" уничтожил РСЗО "Град" ВСУ под Ямполью в ДНР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка САУ "Мста-СМ"
Самоходная артиллерийская установка САУ Мста-СМ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самоходная артиллерийская установка САУ "Мста-СМ". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллерийский расчет самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ2" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ во время его работы по позициям ВС РФ с окраин населенного пункта Ямполь в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие подразделения разведывательных беспилотных летательных аппаратов с помощью высотного дрона-разведчика обнаружили расчет кочующей боевой машины РСЗО "Град" ВСУ, ведущий огонь в сторону российских позиций с окраины населенного пункта Ямполь", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что противник после стрельбы покинул позиции и попытался спрятать машину в лесополосе.
"Точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления артиллерией и дежурным орудиям. После наведения на цель расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-СМ2", выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе",- отметили в МО.
Артиллерийская система 2С19М2 "Мста-СМ2" обладает автоматизированной системой управления огнем, увеличенной прицельной скорострельностью, а также возможностью применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.
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