https://ria.ru/20240610/gastroenterolog-1951848477.html

Гастроэнтеролог рассказала о последствиях переедания шашлыка

Гастроэнтеролог рассказала о последствиях переедания шашлыка - РИА Новости, 10.06.2024

Гастроэнтеролог рассказала о последствиях переедания шашлыка

Переедание шашлыка может привести к изжоге, отрыжке, тошноте и болям, однако если употреблять его в умеренном количестве, то никакого вреда организму он не... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T03:21

2024-06-10T03:21

2024-06-10T03:21

общество

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881103042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1d6f2b92d3d9c3c57829c5ba96d3c96.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переедание шашлыка может привести к изжоге, отрыжке, тошноте и болям, однако если употреблять его в умеренном количестве, то никакого вреда организму он не причинит, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Если есть шашлык в умеренном количестве, то никакого вреда от мяса, приготовленного на огне, не будет. А вот от переедания могут быть диспепсические симптомы: это тошнота, боли в эпигастрии - в верхней части живота", - говорит доктор. Как поясняет Калимат Багатова, они возникают потому, что шашлык готовится на основе многих специй, трав и добавок, и это все очень раздражает желудок. Вследствие переедания человек может испытывать неприятные ощущения в желудке: изжогу, отрыжку, тошноту и боли.

https://ria.ru/20240603/gastroenterolog-1950073170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия