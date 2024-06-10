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Гастроэнтеролог рассказала о последствиях переедания шашлыка - РИА Новости, 10.06.2024
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03:21 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/gastroenterolog-1951848477.html
Гастроэнтеролог рассказала о последствиях переедания шашлыка
Гастроэнтеролог рассказала о последствиях переедания шашлыка - РИА Новости, 10.06.2024
Гастроэнтеролог рассказала о последствиях переедания шашлыка
Переедание шашлыка может привести к изжоге, отрыжке, тошноте и болям, однако если употреблять его в умеренном количестве, то никакого вреда организму он не... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T03:21
2024-06-10T03:21
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переедание шашлыка может привести к изжоге, отрыжке, тошноте и болям, однако если употреблять его в умеренном количестве, то никакого вреда организму он не причинит, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Если есть шашлык в умеренном количестве, то никакого вреда от мяса, приготовленного на огне, не будет. А вот от переедания могут быть диспепсические симптомы: это тошнота, боли в эпигастрии - в верхней части живота", - говорит доктор. Как поясняет Калимат Багатова, они возникают потому, что шашлык готовится на основе многих специй, трав и добавок, и это все очень раздражает желудок. Вследствие переедания человек может испытывать неприятные ощущения в желудке: изжогу, отрыжку, тошноту и боли.
https://ria.ru/20240603/gastroenterolog-1950073170.html
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Общество, Здоровье - Общество, Россия
Гастроэнтеролог рассказала о последствиях переедания шашлыка

Багатова: переедание шашлыка может привести к изжоге, отрыжке, тошноте и болям

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Шашлык. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переедание шашлыка может привести к изжоге, отрыжке, тошноте и болям, однако если употреблять его в умеренном количестве, то никакого вреда организму он не причинит, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"Если есть шашлык в умеренном количестве, то никакого вреда от мяса, приготовленного на огне, не будет. А вот от переедания могут быть диспепсические симптомы: это тошнота, боли в эпигастрии - в верхней части живота", - говорит доктор.
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Как поясняет Калимат Багатова, они возникают потому, что шашлык готовится на основе многих специй, трав и добавок, и это все очень раздражает желудок. Вследствие переедания человек может испытывать неприятные ощущения в желудке: изжогу, отрыжку, тошноту и боли.
 
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