https://ria.ru/20240610/gagauziya-1951971565.html

ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии

ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии - РИА Новости, 10.06.2024

ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии

Промсвязьбанк (ПСБ) открыл жителям Гагаузии уже более 25 тысяч счетов в рамках гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения этого автономного... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:31

2024-06-10T15:31

2024-06-10T17:04

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петр фрадков

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дмитрий константинов

промсвязьбанк

илан шор

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл жителям Гагаузии уже более 25 тысяч счетов в рамках гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения этого автономного территориального образования (АТО), сообщила пресс-служба кредитной организации."Механизм дополнительной финансовой поддержки отдельных категорий граждан Гагаузии, реализованный на платформе ПСБ, работает в полном объеме и пользуется высоким спросом со стороны населения: уже более 25 тысячам гагаузов открыты счета", - передает пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова с рабочей встречи, посвященной реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным выплатам социально уязвимым категориям населения Гагаузии."Мы видим, что наши счета стали востребованным инструментом для осуществления банковских транзакций, проходит движение средств по счетам - на них поступают социальные выплаты. Востребованности в том числе способствуют специальные условия обслуживания для наших клиентов в Гагаузии", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.Председатель ПСБ подчеркнул, что за короткое время банк организовал бесперебойный процесс открытия счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии.В рабочей встрече, состоявшейся на площадке банка, участвовали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, а также мэры городов Тараклия и Оргеев Вячеслав Лупов и Татьяна Кочу. Во встрече также принял участие Илан Шор, член попечительского совета фонда "Евразия", через который со стороны Гагаузии было организовано перечисление средств в рамках совместного гуманитарного проекта ПСБ и АТО.Согласно сообщению банка, Гуцул выразила благодарность руководству ПСБ за обеспечение гуманитарной поддержки. Шор в ответ на просьбу мэров Тараклии и Оргеева оказать содействие в организации открытия счетов в ПСБ для отдельных категорий населения этих городов подтвердил готовность фонда расширить на них программу. При этом он отметил, что процесс открытия счетов в ПСБ успешно отработан на территории Гагаузии.Фрадков, Гуцул и Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.

https://ria.ru/20240607/gutsul-1951228918.html

https://radiosputnik.ru/20240606/gagauziya-1951096704.html

https://ria.ru/20240607/gutsul-1951225220.html

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в мире, гагаузия, молдавия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов, промсвязьбанк, илан шор, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)