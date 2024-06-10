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ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии - РИА Новости, 10.06.2024
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15:31 10.06.2024 (обновлено: 17:04 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/gagauziya-1951971565.html
ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии
ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии - РИА Новости, 10.06.2024
ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии
Промсвязьбанк (ПСБ) открыл жителям Гагаузии уже более 25 тысяч счетов в рамках гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения этого автономного... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:31
2024-06-10T17:04
в мире
гагаузия
молдавия
петр фрадков
евгения гуцул
дмитрий константинов
промсвязьбанк
илан шор
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл жителям Гагаузии уже более 25 тысяч счетов в рамках гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения этого автономного территориального образования (АТО), сообщила пресс-служба кредитной организации."Механизм дополнительной финансовой поддержки отдельных категорий граждан Гагаузии, реализованный на платформе ПСБ, работает в полном объеме и пользуется высоким спросом со стороны населения: уже более 25 тысячам гагаузов открыты счета", - передает пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова с рабочей встречи, посвященной реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным выплатам социально уязвимым категориям населения Гагаузии."Мы видим, что наши счета стали востребованным инструментом для осуществления банковских транзакций, проходит движение средств по счетам - на них поступают социальные выплаты. Востребованности в том числе способствуют специальные условия обслуживания для наших клиентов в Гагаузии", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.Председатель ПСБ подчеркнул, что за короткое время банк организовал бесперебойный процесс открытия счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии.В рабочей встрече, состоявшейся на площадке банка, участвовали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, а также мэры городов Тараклия и Оргеев Вячеслав Лупов и Татьяна Кочу. Во встрече также принял участие Илан Шор, член попечительского совета фонда "Евразия", через который со стороны Гагаузии было организовано перечисление средств в рамках совместного гуманитарного проекта ПСБ и АТО.Согласно сообщению банка, Гуцул выразила благодарность руководству ПСБ за обеспечение гуманитарной поддержки. Шор в ответ на просьбу мэров Тараклии и Оргеева оказать содействие в организации открытия счетов в ПСБ для отдельных категорий населения этих городов подтвердил готовность фонда расширить на них программу. При этом он отметил, что процесс открытия счетов в ПСБ успешно отработан на территории Гагаузии.Фрадков, Гуцул и Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.
https://ria.ru/20240607/gutsul-1951228918.html
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в мире, гагаузия, молдавия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов, промсвязьбанк, илан шор, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
В мире, Гагаузия, Молдавия, Петр Фрадков, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Промсвязьбанк, Илан Шор, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии

ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии в рамках гумподдержки

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл жителям Гагаузии уже более 25 тысяч счетов в рамках гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения этого автономного территориального образования (АТО), сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Механизм дополнительной финансовой поддержки отдельных категорий граждан Гагаузии, реализованный на платформе ПСБ, работает в полном объеме и пользуется высоким спросом со стороны населения: уже более 25 тысячам гагаузов открыты счета", - передает пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова с рабочей встречи, посвященной реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным выплатам социально уязвимым категориям населения Гагаузии.
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"Мы видим, что наши счета стали востребованным инструментом для осуществления банковских транзакций, проходит движение средств по счетам - на них поступают социальные выплаты. Востребованности в том числе способствуют специальные условия обслуживания для наших клиентов в Гагаузии", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Председатель ПСБ подчеркнул, что за короткое время банк организовал бесперебойный процесс открытия счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии.
В рабочей встрече, состоявшейся на площадке банка, участвовали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, а также мэры городов Тараклия и Оргеев Вячеслав Лупов и Татьяна Кочу. Во встрече также принял участие Илан Шор, член попечительского совета фонда "Евразия", через который со стороны Гагаузии было организовано перечисление средств в рамках совместного гуманитарного проекта ПСБ и АТО.
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Согласно сообщению банка, Гуцул выразила благодарность руководству ПСБ за обеспечение гуманитарной поддержки. Шор в ответ на просьбу мэров Тараклии и Оргеева оказать содействие в организации открытия счетов в ПСБ для отдельных категорий населения этих городов подтвердил готовность фонда расширить на них программу. При этом он отметил, что процесс открытия счетов в ПСБ успешно отработан на территории Гагаузии.
Фрадков, Гуцул и Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.
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В миреГагаузияМолдавияПетр ФрадковЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновПромсвязьбанкИлан ШорФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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