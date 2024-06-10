https://ria.ru/20240610/frg-1952045327.html

Промигрантская партия ФРГ примет участие в выборах в 2025 году

Промигрантская партия ФРГ примет участие в выборах в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2024

Промигрантская партия ФРГ примет участие в выборах в 2025 году

Непарламентская промигрантская партия Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) рассчитывала на лучший результат на выборах в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:38

2024-06-10T19:38

2024-06-10T19:38

в мире

германия

украина

израиль

реджеп тайип эрдоган

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Непарламентская промигрантская партия Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) рассчитывала на лучший результат на выборах в Европарламент, но намерена принять участие в парламентских выборах в следующем году, заявил РИА Новости глава ДАРП Тейфик Озджан. Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте председателя федеральной избирательной комиссии, ДАРП набрал 0,4% голосов, что не позволило партии получить мандата в Европейском парламенте. "Мы надеялись на большее, но результатом удовлетворены. В следующем году мы примем участие в парламентских выборах", - сказал Озджан. Выборы в Европейский парламент стали первой кампанией для ДАРП, который, по собственному заявлению, намерен бороться за равноправие людей, прибывших в Германию в качестве мигрантов. Также партия хочет бороться с бедностью среди детей и пожилых людей, а также требует "прагматичной и свободной от идеологии политики в отношении беженцев". Кроме того, ДАРП выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине и решительно выступает против поставок оружия Израилю. Критики обвиняют ДАРП в связях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20240610/germaniya-1951898149.html

https://ria.ru/20240610/adg-1951843648.html

германия

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, израиль, реджеп тайип эрдоган, европарламент