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Промигрантская партия ФРГ примет участие в выборах в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2024
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19:38 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/frg-1952045327.html
Промигрантская партия ФРГ примет участие в выборах в 2025 году
Промигрантская партия ФРГ примет участие в выборах в 2025 году - РИА Новости, 10.06.2024
Промигрантская партия ФРГ примет участие в выборах в 2025 году
Непарламентская промигрантская партия Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) рассчитывала на лучший результат на выборах в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:38
2024-06-10T19:38
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Непарламентская промигрантская партия Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) рассчитывала на лучший результат на выборах в Европарламент, но намерена принять участие в парламентских выборах в следующем году, заявил РИА Новости глава ДАРП Тейфик Озджан. Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте председателя федеральной избирательной комиссии, ДАРП набрал 0,4% голосов, что не позволило партии получить мандата в Европейском парламенте. "Мы надеялись на большее, но результатом удовлетворены. В следующем году мы примем участие в парламентских выборах", - сказал Озджан. Выборы в Европейский парламент стали первой кампанией для ДАРП, который, по собственному заявлению, намерен бороться за равноправие людей, прибывших в Германию в качестве мигрантов. Также партия хочет бороться с бедностью среди детей и пожилых людей, а также требует "прагматичной и свободной от идеологии политики в отношении беженцев". Кроме того, ДАРП выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине и решительно выступает против поставок оружия Израилю. Критики обвиняют ДАРП в связях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20240610/germaniya-1951898149.html
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в мире, германия, украина, израиль, реджеп тайип эрдоган, европарламент
В мире, Германия, Украина, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Европарламент
Промигрантская партия ФРГ примет участие в выборах в 2025 году

Глава ДАРП Озджан: партия будет участвовать в выборах в ЕП в 2025 году

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Непарламентская промигрантская партия Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) рассчитывала на лучший результат на выборах в Европарламент, но намерена принять участие в парламентских выборах в следующем году, заявил РИА Новости глава ДАРП Тейфик Озджан.
Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте председателя федеральной избирательной комиссии, ДАРП набрал 0,4% голосов, что не позволило партии получить мандата в Европейском парламенте.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Сопредседатель АдГ призвала Шольца "расчистить путь" для досрочных выборов
Вчера, 11:29
"Мы надеялись на большее, но результатом удовлетворены. В следующем году мы примем участие в парламентских выборах", - сказал Озджан.
Выборы в Европейский парламент стали первой кампанией для ДАРП, который, по собственному заявлению, намерен бороться за равноправие людей, прибывших в Германию в качестве мигрантов. Также партия хочет бороться с бедностью среди детей и пожилых людей, а также требует "прагматичной и свободной от идеологии политики в отношении беженцев". Кроме того, ДАРП выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине и решительно выступает против поставок оружия Израилю. Критики обвиняют ДАРП в связях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Член крайне правой партии Альтернатива для Германии Беатрикс фон Шторх , сопредседатели Алиса Вайдель и Тино Хрупалла после выборов в Европейский парламент в Берлине. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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