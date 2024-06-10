Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением"
AFP: в партии "Реконкиста" одобрили план коалиции с партией "Нацобъдинение"
© AFP 2024 / ALAIN JOCARDЛидер французской крайне правой партии "Реконкиста" Марион Марешаль беседует с представителями СМИ возле штаб-квартиры партии "Национальное объединение". 10 июня 2024
Лидер французской крайне правой партии "Реконкиста" Марион Марешаль беседует с представителями СМИ возле штаб-квартиры партии "Национальное объединение". 10 июня 2024
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Марион Марешаль, которая возглавляла список французской партии "Реконкиста" на выборах в Европарламент, с одобрением относится к плану коалиции с правой партией "Национальное объединение" (RN) на выборах в Национальное собрание, передает агентство Франс Пресс.
После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
"Есть горячая надежда, что мы найдем способ объединиться", - заявила Марешаль после встречи со своей тетей Марин Ле Пен и главой "Нацобъединения "Жорданом Барделля в штаб-квартире RN.
В свою очередь Барделля после встречи отметил конструктивный подход, который демонстрировала Марешаль по отношению к его партии. Барделля также заявил, что провел переговоры с представителями правоцентристской партии "Республиканцы", признав, что "нам будет трудно победить на выборах в одиночку".