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Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением" - РИА Новости, 10.06.2024
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20:39 10.06.2024 (обновлено: 21:04 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1952058105.html
Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением"
Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением" - РИА Новости, 10.06.2024
Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением"
Марион Марешаль, которая возглавляла список французской партии "Реконкиста" на выборах в Европарламент, с одобрением относится к плану коалиции с правой партией РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:39
2024-06-10T21:04
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франция
европарламент
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Марион Марешаль, которая возглавляла список французской партии "Реконкиста" на выборах в Европарламент, с одобрением относится к плану коалиции с правой партией "Национальное объединение" (RN) на выборах в Национальное собрание, передает агентство Франс Пресс. После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Есть горячая надежда, что мы найдем способ объединиться", - заявила Марешаль после встречи со своей тетей Марин Ле Пен и главой "Нацобъединения "Жорданом Барделля в штаб-квартире RN. В свою очередь Барделля после встречи отметил конструктивный подход, который демонстрировала Марешаль по отношению к его партии. Барделля также заявил, что провел переговоры с представителями правоцентристской партии "Республиканцы", признав, что "нам будет трудно победить на выборах в одиночку".
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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в мире, франция, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением"

AFP: в партии "Реконкиста" одобрили план коалиции с партией "Нацобъдинение"

© AFP 2024 / ALAIN JOCARDЛидер французской крайне правой партии "Реконкиста" Марион Марешаль беседует с представителями СМИ возле штаб-квартиры партии "Национальное объединение". 10 июня 2024
Лидер французской крайне правой партии Реконкиста Марион Марешаль беседует с представителями СМИ возле штаб-квартиры партии Национальное объединение. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / ALAIN JOCARD
Лидер французской крайне правой партии "Реконкиста" Марион Марешаль беседует с представителями СМИ возле штаб-квартиры партии "Национальное объединение". 10 июня 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Марион Марешаль, которая возглавляла список французской партии "Реконкиста" на выборах в Европарламент, с одобрением относится к плану коалиции с правой партией "Национальное объединение" (RN) на выборах в Национальное собрание, передает агентство Франс Пресс.
После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Есть горячая надежда, что мы найдем способ объединиться", - заявила Марешаль после встречи со своей тетей Марин Ле Пен и главой "Нацобъединения "Жорданом Барделля в штаб-квартире RN.
В свою очередь Барделля после встречи отметил конструктивный подход, который демонстрировала Марешаль по отношению к его партии. Барделля также заявил, что провел переговоры с представителями правоцентристской партии "Республиканцы", признав, что "нам будет трудно победить на выборах в одиночку".
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