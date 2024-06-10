https://ria.ru/20240610/frantsiya-1952058105.html

Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением"

Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением" - РИА Новости, 10.06.2024

Правая партия во Франции заявила о планах коалиции с "Нацобъединением"

Марион Марешаль, которая возглавляла список французской партии "Реконкиста" на выборах в Европарламент, с одобрением относится к плану коалиции с правой партией РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:39

2024-06-10T20:39

2024-06-10T21:04

в мире

франция

европарламент

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952062683_0:196:3071:1924_1920x0_80_0_0_290ba6ef1c7f7579b625949ee3348a81.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Марион Марешаль, которая возглавляла список французской партии "Реконкиста" на выборах в Европарламент, с одобрением относится к плану коалиции с правой партией "Национальное объединение" (RN) на выборах в Национальное собрание, передает агентство Франс Пресс. После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Есть горячая надежда, что мы найдем способ объединиться", - заявила Марешаль после встречи со своей тетей Марин Ле Пен и главой "Нацобъединения "Жорданом Барделля в штаб-квартире RN. В свою очередь Барделля после встречи отметил конструктивный подход, который демонстрировала Марешаль по отношению к его партии. Барделля также заявил, что провел переговоры с представителями правоцентристской партии "Республиканцы", признав, что "нам будет трудно победить на выборах в одиночку".

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240610/bardella-1951883690.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европарламент, выборы в европарламент — 2024