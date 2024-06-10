Мэры во Франции предупредили о сложностях проведения выборов в Нацсобрание
Мэры городов Франции предупредили о сложностях проведения выборов в Нацсобрание
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Мэры французских городов предупреждают о сложностях проведения выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента), назначенных президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне поражения коалиции его сторонников на европейских выборах.
В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
"Внезапное решение президента Республики распустить Национальное собрание и созвать избирателей в беспрецедентные сроки в истории Республики вызывает настоящую обеспокоенность среди множества мэров по поводу способности коммун организовать оба голосования в удовлетворительных условиях", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Ассоциацией мэров Франции (AMF).
Как заявляют в ассоциации, организация муниципалитетами назначенных выборов приведет к серьезным издержкам, "о которых исполнительная власть, похоже, не подозревает".
Кроме того, мэры указали на сложности с поиском наблюдателей уже во время проведения прошедших выборов в Европарламент. Трудность в проведении голосования усугубляется летним периодом, когда ожидаются мероприятия, связанные с проведением Олимпийских игр в Париже, и начало школьных каникул, из-за чего будет сложнее найти сотрудников на период проведения выборов.
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"Не умаляя легитимность конституционных прерогатив президента Республики, АМF сожалеет, что не были приняты во внимание ни практические меры по реализации решения, ни давление, которое оно оказывает на местные власти", - сказано в заявлении.
Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.