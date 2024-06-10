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Мэры во Франции предупредили о сложностях проведения выборов в Нацсобрание - РИА Новости, 10.06.2024
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16:47 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1952001986.html
Мэры во Франции предупредили о сложностях проведения выборов в Нацсобрание
Мэры во Франции предупредили о сложностях проведения выборов в Нацсобрание - РИА Новости, 10.06.2024
Мэры во Франции предупредили о сложностях проведения выборов в Нацсобрание
Мэры французских городов предупреждают о сложностях проведения выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента), назначенных президентом... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:47
2024-06-10T16:47
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
европарламент
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Мэры французских городов предупреждают о сложностях проведения выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента), назначенных президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне поражения коалиции его сторонников на европейских выборах. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Внезапное решение президента Республики распустить Национальное собрание и созвать избирателей в беспрецедентные сроки в истории Республики вызывает настоящую обеспокоенность среди множества мэров по поводу способности коммун организовать оба голосования в удовлетворительных условиях", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Ассоциацией мэров Франции (AMF). Как заявляют в ассоциации, организация муниципалитетами назначенных выборов приведет к серьезным издержкам, "о которых исполнительная власть, похоже, не подозревает". Кроме того, мэры указали на сложности с поиском наблюдателей уже во время проведения прошедших выборов в Европарламент. Трудность в проведении голосования усугубляется летним периодом, когда ожидаются мероприятия, связанные с проведением Олимпийских игр в Париже, и начало школьных каникул, из-за чего будет сложнее найти сотрудников на период проведения выборов. "Не умаляя легитимность конституционных прерогатив президента Республики, АМF сожалеет, что не были приняты во внимание ни практические меры по реализации решения, ни давление, которое оно оказывает на местные власти", - сказано в заявлении. Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.
https://ria.ru/20240610/filippo-1951966179.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, европарламент, летние олимпийские игры 2024
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Европарламент, Летние Олимпийские игры 2024
Мэры во Франции предупредили о сложностях проведения выборов в Нацсобрание

Мэры городов Франции предупредили о сложностях проведения выборов в Нацсобрание

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Мэры французских городов предупреждают о сложностях проведения выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента), назначенных президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне поражения коалиции его сторонников на европейских выборах.
В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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"Внезапное решение президента Республики распустить Национальное собрание и созвать избирателей в беспрецедентные сроки в истории Республики вызывает настоящую обеспокоенность среди множества мэров по поводу способности коммун организовать оба голосования в удовлетворительных условиях", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Ассоциацией мэров Франции (AMF).
Как заявляют в ассоциации, организация муниципалитетами назначенных выборов приведет к серьезным издержкам, "о которых исполнительная власть, похоже, не подозревает".
Кроме того, мэры указали на сложности с поиском наблюдателей уже во время проведения прошедших выборов в Европарламент. Трудность в проведении голосования усугубляется летним периодом, когда ожидаются мероприятия, связанные с проведением Олимпийских игр в Париже, и начало школьных каникул, из-за чего будет сложнее найти сотрудников на период проведения выборов.
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"Не умаляя легитимность конституционных прерогатив президента Республики, АМF сожалеет, что не были приняты во внимание ни практические меры по реализации решения, ни давление, которое оно оказывает на местные власти", - сказано в заявлении.
Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.
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