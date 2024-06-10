https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951925227.html
В Кремле прокомментировали решение Макрона назначить внеочередные выборы
В Кремле прокомментировали решение Макрона назначить внеочередные выборы - РИА Новости, 10.06.2024
В Кремле прокомментировали решение Макрона назначить внеочередные выборы
Россия считает внутренним делом Французской республики решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после выборов в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:50
2024-06-10T12:50
2024-06-10T12:50
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выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия считает внутренним делом Французской республики решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после выборов в Европарламент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это внутреннее дело Французской республики... Если я правильно помню, это не является новацией в политических технологиях Французской республики. До господина Макрона это неоднократно делали его предшественники, такие же аналогичные ходы. Поэтому так же будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание пока что чрезвычайно недружественный, а даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства", - сказал Песков журналистам. Ранее Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
В Кремле прокомментировали решение Макрона назначить внеочередные выборы
Песков назвал решение Макрона о внеочередных выборах внутренним делом Франции
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия считает внутренним делом Французской республики решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после выборов в Европарламент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это внутреннее дело Французской республики... Если я правильно помню, это не является новацией в политических технологиях Французской республики. До господина Макрона это неоднократно делали его предшественники, такие же аналогичные ходы. Поэтому так же будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание пока что чрезвычайно недружественный, а даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства", - сказал Песков журналистам.
Ранее Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.