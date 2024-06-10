https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951910147.html
Глава Минфина Франции прокомментировал предстоящие выборы в Нацсобрание
Глава Минфина Франции прокомментировал предстоящие выборы в Нацсобрание - РИА Новости, 10.06.2024
Глава Минфина Франции прокомментировал предстоящие выборы в Нацсобрание
Назначенные президентом Франции Эммануэлем Макроном выборы в Нацсобрание (нижнюю палату французского парламента) на фоне проигрыша его партии на европейских... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:59
2024-06-10T11:59
2024-06-10T12:00
в мире
франция
эммануэль макрон
брюно ле мэр
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fcc28213dc25e2fe9e0e2b67e8a19cde.jpg
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Назначенные президентом Франции Эммануэлем Макроном выборы в Нацсобрание (нижнюю палату французского парламента) на фоне проигрыша его партии на европейских выборах будут иметь "самые серьезные последствия" в современной истории страны, заявил в понедельник французский министр финансов Брюно Ле Мэр. Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Эти парламентские выборы будут иметь самые серьезные последствия для Франции, для французов за всю историю Пятой республики", - сказал он в эфире радиостанции RTL. По словам Ле Мэра, результаты выборов в Европарламент стали сигналом лагерю Макрона. Министр полагает, что теперь сторонникам действующего президента необходимо предлагать избирателям "понятные" и "простые" вещи. Окончательные результаты голосования в Европарламент, опубликованные на официальной сайте выборов, показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.
https://ria.ru/20240610/vybory-1951907480.html
https://ria.ru/20240610/germaniya-1951898149.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_068360efcd4ed4a54224a3f7d49faae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, брюно ле мэр, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Брюно Ле Мэр, Европарламент
Глава Минфина Франции прокомментировал предстоящие выборы в Нацсобрание
Ле Мэр: грядущие выборы в Нацсобрание будут иметь "самые серьезные последствия"
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Назначенные президентом Франции Эммануэлем Макроном выборы в Нацсобрание (нижнюю палату французского парламента) на фоне проигрыша его партии на европейских выборах будут иметь "самые серьезные последствия" в современной истории страны, заявил в понедельник французский министр финансов Брюно Ле Мэр.
Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент
Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
"Эти парламентские выборы будут иметь самые серьезные последствия для Франции, для французов за всю историю Пятой республики", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
По словам Ле Мэра, результаты выборов в Европарламент стали сигналом лагерю Макрона. Министр полагает, что теперь сторонникам действующего президента необходимо предлагать избирателям "понятные" и "простые" вещи.
Окончательные результаты голосования в Европарламент, опубликованные на официальной сайте выборов, показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.