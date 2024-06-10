https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951910147.html

Глава Минфина Франции прокомментировал предстоящие выборы в Нацсобрание

Глава Минфина Франции прокомментировал предстоящие выборы в Нацсобрание - РИА Новости, 10.06.2024

Глава Минфина Франции прокомментировал предстоящие выборы в Нацсобрание

Назначенные президентом Франции Эммануэлем Макроном выборы в Нацсобрание (нижнюю палату французского парламента) на фоне проигрыша его партии на европейских... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:59

2024-06-10T11:59

2024-06-10T12:00

в мире

франция

эммануэль макрон

брюно ле мэр

европарламент

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Назначенные президентом Франции Эммануэлем Макроном выборы в Нацсобрание (нижнюю палату французского парламента) на фоне проигрыша его партии на европейских выборах будут иметь "самые серьезные последствия" в современной истории страны, заявил в понедельник французский министр финансов Брюно Ле Мэр. Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Эти парламентские выборы будут иметь самые серьезные последствия для Франции, для французов за всю историю Пятой республики", - сказал он в эфире радиостанции RTL. По словам Ле Мэра, результаты выборов в Европарламент стали сигналом лагерю Макрона. Министр полагает, что теперь сторонникам действующего президента необходимо предлагать избирателям "понятные" и "простые" вещи. Окончательные результаты голосования в Европарламент, опубликованные на официальной сайте выборов, показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.

https://ria.ru/20240610/vybory-1951907480.html

https://ria.ru/20240610/germaniya-1951898149.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, брюно ле мэр, европарламент