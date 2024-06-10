https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона - РИА Новости, 10.06.2024
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона
Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил в социальной сети Х, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:13
2024-06-10T08:13
2024-06-10T10:23
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франция
эммануэль макрон
возрождение
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выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил в социальной сети Х, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской партией "Возрождение" по итогам досрочных выборов в Национальное собрание. "О вступлении в коалицию с этой властью, которая нанесла столько ущерба Франции, не может быть и речи. Макронизм всегда означает больше налогов, иммиграции и меньше безопасности", — написал он.С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным результатам, во Франции побеждает правая партия "Национальное объединение", которая набирает 32 процента голосов. Партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента."Республиканцы", у которых 6,8 процента голосов, идут пятыми, уступая списку депутатов от Социалистической партии и партии "Общественное место" (13,9 процента), а также "Непокорившейся Франции" (9,3 процента). На шестом месте — "Отвоевание" (5,2 процента), на седьмом — "Экологисты" (пять процентов).На фоне низких результатов своей партии Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, возрождение, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Возрождение, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона
Глава "Республиканцев" Сьотти исключил формирование правящей коалиции с Макроном
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил в социальной сети Х
, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской партией "Возрождение" по итогам досрочных выборов в Национальное собрание.
«
"О вступлении в коалицию с этой властью, которая нанесла столько ущерба Франции, не может быть и речи. Макронизм всегда означает больше налогов, иммиграции и меньше безопасности", — написал он.
С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным результатам, во Франции побеждает правая партия "Национальное объединение", которая набирает 32 процента голосов. Партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.
"Республиканцы", у которых 6,8 процента голосов, идут пятыми, уступая списку депутатов от Социалистической партии и партии "Общественное место" (13,9 процента), а также "Непокорившейся Франции" (9,3 процента). На шестом месте — "Отвоевание" (5,2 процента), на седьмом — "Экологисты" (пять процентов).
На фоне низких результатов своей партии Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.