https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html

"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона

"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона - РИА Новости, 10.06.2024

"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона

Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил в социальной сети Х, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:13

2024-06-10T08:13

2024-06-10T10:23

в мире

франция

эммануэль макрон

возрождение

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил в социальной сети Х, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской партией "Возрождение" по итогам досрочных выборов в Национальное собрание. "О вступлении в коалицию с этой властью, которая нанесла столько ущерба Франции, не может быть и речи. Макронизм всегда означает больше налогов, иммиграции и меньше безопасности", — написал он.С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным результатам, во Франции побеждает правая партия "Национальное объединение", которая набирает 32 процента голосов. Партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента."Республиканцы", у которых 6,8 процента голосов, идут пятыми, уступая списку депутатов от Социалистической партии и партии "Общественное место" (13,9 процента), а также "Непокорившейся Франции" (9,3 процента). На шестом месте — "Отвоевание" (5,2 процента), на седьмом — "Экологисты" (пять процентов).На фоне низких результатов своей партии Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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Ольга Фомченкова

в мире, франция, эммануэль макрон, возрождение, европарламент, выборы в европарламент — 2024