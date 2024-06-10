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"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона - РИА Новости, 10.06.2024
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08:13 10.06.2024 (обновлено: 10:23 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона - РИА Новости, 10.06.2024
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона
Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил в социальной сети Х, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:13
2024-06-10T10:23
в мире
франция
эммануэль макрон
возрождение
европарламент
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил в социальной сети Х, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской партией "Возрождение" по итогам досрочных выборов в Национальное собрание. &quot;О вступлении в коалицию с этой властью, которая нанесла столько ущерба Франции, не может быть и речи. Макронизм всегда означает больше налогов, иммиграции и меньше безопасности&quot;, — написал он.С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным результатам, во Франции побеждает правая партия "Национальное объединение", которая набирает 32 процента голосов. Партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента."Республиканцы", у которых 6,8 процента голосов, идут пятыми, уступая списку депутатов от Социалистической партии и партии "Общественное место" (13,9 процента), а также "Непокорившейся Франции" (9,3 процента). На шестом месте — "Отвоевание" (5,2 процента), на седьмом — "Экологисты" (пять процентов).На фоне низких результатов своей партии Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.
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в мире, франция, эммануэль макрон, возрождение, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Возрождение, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона

Глава "Республиканцев" Сьотти исключил формирование правящей коалиции с Макроном

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил в социальной сети Х, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской партией "Возрождение" по итогам досрочных выборов в Национальное собрание.
«

"О вступлении в коалицию с этой властью, которая нанесла столько ущерба Франции, не может быть и речи. Макронизм всегда означает больше налогов, иммиграции и меньше безопасности", — написал он.

С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным результатам, во Франции побеждает правая партия "Национальное объединение", которая набирает 32 процента голосов. Партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.
"Республиканцы", у которых 6,8 процента голосов, идут пятыми, уступая списку депутатов от Социалистической партии и партии "Общественное место" (13,9 процента), а также "Непокорившейся Франции" (9,3 процента). На шестом месте — "Отвоевание" (5,2 процента), на седьмом — "Экологисты" (пять процентов).
На фоне низких результатов своей партии Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.
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