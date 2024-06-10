Пушков предложил новое название для партии Макрона
Сенатор Пушков назвал поражение партии Макрона на выборах провалом его политики
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стали провалом самого Макрона и его политики, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
"Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал Пушков.
"Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию", - резюмировал он.
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.