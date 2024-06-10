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Пушков предложил новое название для партии Макрона - РИА Новости, 10.06.2024
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02:41 10.06.2024 (обновлено: 10:23 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951846769.html
Пушков предложил новое название для партии Макрона
Пушков предложил новое название для партии Макрона - РИА Новости, 10.06.2024
Пушков предложил новое название для партии Макрона
Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стали провалом самого Макрона и его политики, считает глава... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T02:41
2024-06-10T10:23
в мире
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эммануэль макрон
алексей пушков
европарламент
возрождение
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стали провалом самого Макрона и его политики, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня. "Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал Пушков. Также он отметил, что политика Макрона и его партии вела Францию к "вырождению". Помимо этого, по его мнению, на проигрыш партии Макрона повлияла идея войны против России на Украине, "с которой он носился последнее время"."Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию", - резюмировал он.Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
https://ria.ru/20240610/parizh-1951846584.html
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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, алексей пушков, европарламент, возрождение, совет федерации рф, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Европарламент, Возрождение, Совет Федерации РФ, Выборы в Европарламент — 2024
Пушков предложил новое название для партии Макрона

Сенатор Пушков назвал поражение партии Макрона на выборах провалом его политики

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стали провалом самого Макрона и его политики, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
Несколько сотен человек провели демонстрацию на площади Республики в центре Парижа против победы французской крайне правой партии Национальное объединение в Париже. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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"Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал Пушков.
Также он отметил, что политика Макрона и его партии вела Францию к "вырождению". Помимо этого, по его мнению, на проигрыш партии Макрона повлияла идея войны против России на Украине, "с которой он носился последнее время".
"Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию", - резюмировал он.
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронАлексей ПушковЕвропарламентВозрождениеСовет Федерации РФВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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