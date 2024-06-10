https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951846769.html

Пушков предложил новое название для партии Макрона

Пушков предложил новое название для партии Макрона - РИА Новости, 10.06.2024

Пушков предложил новое название для партии Макрона

Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стали провалом самого Макрона и его политики, считает глава... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T02:41

2024-06-10T02:41

2024-06-10T10:23

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европарламент

возрождение

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стали провалом самого Макрона и его политики, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня. "Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал Пушков. Также он отметил, что политика Макрона и его партии вела Францию к "вырождению". Помимо этого, по его мнению, на проигрыш партии Макрона повлияла идея войны против России на Украине, "с которой он носился последнее время"."Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию", - резюмировал он.Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.

https://ria.ru/20240610/parizh-1951846584.html

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