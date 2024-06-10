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ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников - РИА Новости, 10.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:18 10.06.2024 (обновлено: 15:11 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/forum-1951950173.html
ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников
ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников - РИА Новости, 10.06.2024
ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников
Петербургский международный экономический форум в этом году посетило рекордное количество участников за последние несколько лет, сообщил Росконгресс. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:18
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пмэф-2024
боливия
зимбабве
бахрейн
аслан бжания
милорад додик
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году посетило рекордное количество участников за последние несколько лет, сообщил Росконгресс. "Несмотря на санкции, в 2024 году форум посетило рекордное число участников, что превзошло аналогичные показатели последних лет. Гости и участники мероприятия собрались, чтобы обсудить международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта, технологическое лидерство и инвестиции", — говорится в пресс-релизе фонда.Как рассказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, в мероприятиях приняли 21 800 человек из 139 стран и территорий.На форум приехали президенты Боливии, Зимбабве, Абхазии и Республики Сербской Луис Альберто Арсе Катакора, Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, Аслан Бжания и Милорад Додик.Кроме того, на площадку ПМЭФ прибыли члены королевских семей Бахрейна и Саудовской Аравии. Делегация из Китая была самой многочисленной среди иностранных гостей — 192 человека. Оман в этом году получил почетный статус страны-гостя, его делегацию возглавлял министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Каис бин Мохаммед аль Юсеф. Султанат участвовал в ПМЭФ под лозунгом изучения возможностей для реализации совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества.На форуме подписали более тысячи соглашений на общую сумму почти в шесть с половиной триллионов рублей. Организаторы учитывают только те договоренности, которые не являются коммерческой тайной.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
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боливия, зимбабве, бахрейн, аслан бжания, милорад додик, экономика
ПМЭФ-2024, Боливия, Зимбабве, Бахрейн, Аслан Бжания, Милорад Додик, Экономика
ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников

"Росконгресс": ПМЭФ-2024 посетило рекордное число гостей, несмотря на санкции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году посетило рекордное количество участников за последние несколько лет, сообщил Росконгресс.
"Несмотря на санкции, в 2024 году форум посетило рекордное число участников, что превзошло аналогичные показатели последних лет. Гости и участники мероприятия собрались, чтобы обсудить международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта, технологическое лидерство и инвестиции", — говорится в пресс-релизе фонда.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8
Как рассказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, в мероприятиях приняли 21 800 человек из 139 стран и территорий.
На форум приехали президенты Боливии, Зимбабве, Абхазии и Республики Сербской Луис Альберто Арсе Катакора, Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, Аслан Бжания и Милорад Додик.
Кроме того, на площадку ПМЭФ прибыли члены королевских семей Бахрейна и Саудовской Аравии. Делегация из Китая была самой многочисленной среди иностранных гостей — 192 человека.
Оман в этом году получил почетный статус страны-гостя, его делегацию возглавлял министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Каис бин Мохаммед аль Юсеф. Султанат участвовал в ПМЭФ под лозунгом изучения возможностей для реализации совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества.
На форуме подписали более тысячи соглашений на общую сумму почти в шесть с половиной триллионов рублей. Организаторы учитывают только те договоренности, которые не являются коммерческой тайной.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
 
ПМЭФ-2024БоливияЗимбабвеБахрейнАслан БжанияМилорад ДодикЭкономика
 
 
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