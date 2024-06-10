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ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников

ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников - РИА Новости, 10.06.2024

ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников

Петербургский международный экономический форум в этом году посетило рекордное количество участников за последние несколько лет, сообщил Росконгресс. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:18

2024-06-10T14:18

2024-06-10T15:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в этом году посетило рекордное количество участников за последние несколько лет, сообщил Росконгресс. "Несмотря на санкции, в 2024 году форум посетило рекордное число участников, что превзошло аналогичные показатели последних лет. Гости и участники мероприятия собрались, чтобы обсудить международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта, технологическое лидерство и инвестиции", — говорится в пресс-релизе фонда.Как рассказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, в мероприятиях приняли 21 800 человек из 139 стран и территорий.На форум приехали президенты Боливии, Зимбабве, Абхазии и Республики Сербской Луис Альберто Арсе Катакора, Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, Аслан Бжания и Милорад Додик.Кроме того, на площадку ПМЭФ прибыли члены королевских семей Бахрейна и Саудовской Аравии. Делегация из Китая была самой многочисленной среди иностранных гостей — 192 человека. Оман в этом году получил почетный статус страны-гостя, его делегацию возглавлял министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Каис бин Мохаммед аль Юсеф. Султанат участвовал в ПМЭФ под лозунгом изучения возможностей для реализации совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества.На форуме подписали более тысячи соглашений на общую сумму почти в шесть с половиной триллионов рублей. Организаторы учитывают только те договоренности, которые не являются коммерческой тайной.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

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боливия, зимбабве, бахрейн, аслан бжания, милорад додик, экономика