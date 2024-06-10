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Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии - РИА Новости, 10.06.2024
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12:19 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/fon_der_lyayen-1951915830.html
Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии
Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии - РИА Новости, 10.06.2024
Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии
Говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии после прошедших выборов в Европарламент еще рано, нужно понять, какими будут... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:19
2024-06-10T12:19
италия
в мире
урсула фон дер ляйен
европарламент
джорджа мелони
еврокомиссия
выборы в европарламент — 2024
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РИМ, 10 июн - РИА Новости. Говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии после прошедших выборов в Европарламент еще рано, нужно понять, какими будут коалиции, заявила премьер-министр и лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Ранее первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтвердили лидерство поддерживающей нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ЕНП. Она уже заявила, что будет работать в ЕП с теми, кто разделяет с ней общие цели, в том числе по поддержке Украины. "Думаю, сейчас еще слишком рано об этом говорить. Мы всё еще собираем данные, чтобы понять, каким будет большинство", - заявила она в понедельник в эфире радиостанции Rtl. Мелони подчеркнула, что по результатам выборов существенный рост поддержки продемонстрировали партии, которые не входили в коалицию, поддерживавшую фон дер Ляйен. "Что бы ни случилось, есть два факта: реакция граждан требует, чтобы Европа больше смотрела в сторону правоцентристских сил. Это результат, и это то, чего просят граждане. Второй факт заключается в том, что Италия будет играть фундаментальную роль в Европе", - сказала премьер. Говоря о назначении досрочных выборов во Франции, она подчеркнула важность результата "Национального объединения" Марин Ле Пен на минувших выборах. "Путь, по которому она идет, очень интересен и демонстрирует то, что происходит во Франции и других странах Европы", - сказала Мелони. "Братья Италии" получили 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент, подтвердив свой статус самой популярной партии страны.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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италия, в мире, урсула фон дер ляйен, европарламент, джорджа мелони, еврокомиссия, выборы в европарламент — 2024
Италия, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Джорджа Мелони, Еврокомиссия, Выборы в Европарламент — 2024
Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии

Мелони: говорить о втором сроке фон дер Ляйен после выборов в ЕП еще рано

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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РИМ, 10 июн - РИА Новости. Говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии после прошедших выборов в Европарламент еще рано, нужно понять, какими будут коалиции, заявила премьер-министр и лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони.
Ранее первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтвердили лидерство поддерживающей нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ЕНП. Она уже заявила, что будет работать в ЕП с теми, кто разделяет с ней общие цели, в том числе по поддержке Украины.
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"Думаю, сейчас еще слишком рано об этом говорить. Мы всё еще собираем данные, чтобы понять, каким будет большинство", - заявила она в понедельник в эфире радиостанции Rtl. Мелони подчеркнула, что по результатам выборов существенный рост поддержки продемонстрировали партии, которые не входили в коалицию, поддерживавшую фон дер Ляйен.
"Что бы ни случилось, есть два факта: реакция граждан требует, чтобы Европа больше смотрела в сторону правоцентристских сил. Это результат, и это то, чего просят граждане. Второй факт заключается в том, что Италия будет играть фундаментальную роль в Европе", - сказала премьер.
Говоря о назначении досрочных выборов во Франции, она подчеркнула важность результата "Национального объединения" Марин Ле Пен на минувших выборах. "Путь, по которому она идет, очень интересен и демонстрирует то, что происходит во Франции и других странах Европы", - сказала Мелони.
"Братья Италии" получили 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент, подтвердив свой статус самой популярной партии страны.
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ИталияВ миреУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентДжорджа МелониЕврокомиссияВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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