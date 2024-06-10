https://ria.ru/20240610/fon_der_lyayen-1951915830.html

Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии

Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии - РИА Новости, 10.06.2024

Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии

Говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии после прошедших выборов в Европарламент еще рано, нужно понять, какими будут... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:19

2024-06-10T12:19

2024-06-10T12:19

италия

в мире

урсула фон дер ляйен

европарламент

джорджа мелони

еврокомиссия

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg

РИМ, 10 июн - РИА Новости. Говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии после прошедших выборов в Европарламент еще рано, нужно понять, какими будут коалиции, заявила премьер-министр и лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Ранее первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтвердили лидерство поддерживающей нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ЕНП. Она уже заявила, что будет работать в ЕП с теми, кто разделяет с ней общие цели, в том числе по поддержке Украины. "Думаю, сейчас еще слишком рано об этом говорить. Мы всё еще собираем данные, чтобы понять, каким будет большинство", - заявила она в понедельник в эфире радиостанции Rtl. Мелони подчеркнула, что по результатам выборов существенный рост поддержки продемонстрировали партии, которые не входили в коалицию, поддерживавшую фон дер Ляйен. "Что бы ни случилось, есть два факта: реакция граждан требует, чтобы Европа больше смотрела в сторону правоцентристских сил. Это результат, и это то, чего просят граждане. Второй факт заключается в том, что Италия будет играть фундаментальную роль в Европе", - сказала премьер. Говоря о назначении досрочных выборов во Франции, она подчеркнула важность результата "Национального объединения" Марин Ле Пен на минувших выборах. "Путь, по которому она идет, очень интересен и демонстрирует то, что происходит во Франции и других странах Европы", - сказала Мелони. "Братья Италии" получили 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент, подтвердив свой статус самой популярной партии страны.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240610/vybory-1951888644.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, в мире, урсула фон дер ляйен, европарламент, джорджа мелони, еврокомиссия, выборы в европарламент — 2024