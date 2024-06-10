Говорить о втором сроке фон дер Ляйен еще рано, заявила премьер Италии
Мелони: говорить о втором сроке фон дер Ляйен после выборов в ЕП еще рано
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
РИМ, 10 июн - РИА Новости. Говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии после прошедших выборов в Европарламент еще рано, нужно понять, какими будут коалиции, заявила премьер-министр и лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони.
Ранее первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтвердили лидерство поддерживающей нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ЕНП. Она уже заявила, что будет работать в ЕП с теми, кто разделяет с ней общие цели, в том числе по поддержке Украины.
"Думаю, сейчас еще слишком рано об этом говорить. Мы всё еще собираем данные, чтобы понять, каким будет большинство", - заявила она в понедельник в эфире радиостанции Rtl. Мелони подчеркнула, что по результатам выборов существенный рост поддержки продемонстрировали партии, которые не входили в коалицию, поддерживавшую фон дер Ляйен.
"Что бы ни случилось, есть два факта: реакция граждан требует, чтобы Европа больше смотрела в сторону правоцентристских сил. Это результат, и это то, чего просят граждане. Второй факт заключается в том, что Италия будет играть фундаментальную роль в Европе", - сказала премьер.
Говоря о назначении досрочных выборов во Франции, она подчеркнула важность результата "Национального объединения" Марин Ле Пен на минувших выборах. "Путь, по которому она идет, очень интересен и демонстрирует то, что происходит во Франции и других странах Европы", - сказала Мелони.
"Братья Италии" получили 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент, подтвердив свой статус самой популярной партии страны.