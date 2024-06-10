https://ria.ru/20240610/finlyandiya-1952029597.html
Финляндия заподозрила российский самолет в нарушении границы
Финляндия заподозрила российский самолет в нарушении границы - РИА Новости, 10.06.2024
Финляндия заподозрила российский самолет в нарушении границы
Министерство обороны Финляндии сообщило на своем официальном сайте о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:31
2024-06-10T18:31
2024-06-10T18:33
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Министерство обороны Финляндии сообщило на своем официальном сайте о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. Минобороны РФ ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. "Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе", - сказано в сообщении оборонного ведомства Финляндии. Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около 2 минут, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняет финское минобороны. "Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", – приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе.
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в мире, финляндия, финский залив, россия, ту-95, ту-22
В мире, Финляндия, Финский залив, Россия, Ту-95, Ту-22
Финляндия заподозрила российский самолет в нарушении границы
Минобороны Финляндии: российский самолет нарушил воздушное пространство страны