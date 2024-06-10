https://ria.ru/20240610/filippiny-1951901315.html

Посол уточнил, от чего зависит запуск прямых рейсов из России на Филиппины

Посол уточнил, от чего зависит запуск прямых рейсов из России на Филиппины - РИА Новости, 10.06.2024

Посол уточнил, от чего зависит запуск прямых рейсов из России на Филиппины

Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:41

2024-06-10T11:41

2024-06-10T11:41

пмэф-2024

экономика

россия

филиппины

игорь байлен (посол филиппин в россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен. "Могу сказать, что я тоже на это надеюсь (на запуск прямых рейсов - ред.). Но это не только усилия правительств, дело в бизнесе. Мы должны продвигать идею прямых рейсов для авиакомпаний, для людей. Все зависит от интереса рынка: если он будет, то это будет экономически устойчиво. Будет рынок, будет спрос - компании пойдут туда, где есть деньги", - сказал Байлен. На сегодняшний из России на Филиппины прямых рейсов нет, долететь можно только минимум с одной пересадкой.

https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html

россия

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии)