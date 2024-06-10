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Посол уточнил, от чего зависит запуск прямых рейсов из России на Филиппины - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:41 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951901315.html
Посол уточнил, от чего зависит запуск прямых рейсов из России на Филиппины
Посол уточнил, от чего зависит запуск прямых рейсов из России на Филиппины - РИА Новости, 10.06.2024
Посол уточнил, от чего зависит запуск прямых рейсов из России на Филиппины
Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:41
2024-06-10T11:41
пмэф-2024
экономика
россия
филиппины
игорь байлен (посол филиппин в россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен. "Могу сказать, что я тоже на это надеюсь (на запуск прямых рейсов - ред.). Но это не только усилия правительств, дело в бизнесе. Мы должны продвигать идею прямых рейсов для авиакомпаний, для людей. Все зависит от интереса рынка: если он будет, то это будет экономически устойчиво. Будет рынок, будет спрос - компании пойдут туда, где есть деньги", - сказал Байлен. На сегодняшний из России на Филиппины прямых рейсов нет, долететь можно только минимум с одной пересадкой.
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html
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экономика, россия, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Филиппины, Игорь Байлен (посол Филиппин в России)
Посол уточнил, от чего зависит запуск прямых рейсов из России на Филиппины

Посол Байлен: запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от спроса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен.
"Могу сказать, что я тоже на это надеюсь (на запуск прямых рейсов - ред.). Но это не только усилия правительств, дело в бизнесе. Мы должны продвигать идею прямых рейсов для авиакомпаний, для людей. Все зависит от интереса рынка: если он будет, то это будет экономически устойчиво. Будет рынок, будет спрос - компании пойдут туда, где есть деньги", - сказал Байлен.
На сегодняшний из России на Филиппины прямых рейсов нет, долететь можно только минимум с одной пересадкой.
Посол Филиппин в России Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияФилиппиныИгорь Байлен (посол Филиппин в России)
 
 
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