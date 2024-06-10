https://ria.ru/20240610/filippiny-1951860585.html

Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией

Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией - РИА Новости, 10.06.2024

Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией

Отношения Филиппин с США и Японией не направлены ни против России, ни против Китая, объяснил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:30

2024-06-10T08:30

2024-06-10T08:30

в мире

россия

манила

игорь байлен (посол филиппин в россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Отношения Филиппин с США и Японией не направлены ни против России, ни против Китая, объяснил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен. "Наши отношения с Японией и США не должны ставить наши отношения с Россией в ущерб. Это не игра с нулевой суммой. Это не значит, что, если мы укрепляем наши отношения с американцами, то мы жертвуем нашей дружбой с русскими", - сказал Байлен. Он напомнил, что ранее о том, что отношения Манилы с Вашингтоном и Токио, Австралией не направлены против других стран, говорил филиппинский президент. "Они не направлены даже против Китая, нашего соседа. Мы не выбираем между американцами и китайцами. Мы не служим Пекину. Мы не служим Вашингтону. Мы не служим Москве. Мы служим только Маниле. Мы не сможем поддерживать отношения ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Пекином, если это будет противоречить нашим национальным интересам", - заключил дипломат. Поэтому, отметил он, если Манила и расширяет свои связи с какой-либо страной, то делает это из своих национальных интересов, а не из-за того, что хочет нанести ущерб связям с Москвой.

https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html

https://ria.ru/20240606/yaponiya-1951129279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, манила, игорь байлен (посол филиппин в россии), сша, япония, китай