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Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией - РИА Новости, 10.06.2024
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08:30 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951860585.html
Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией
Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией - РИА Новости, 10.06.2024
Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией
Отношения Филиппин с США и Японией не направлены ни против России, ни против Китая, объяснил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:30
2024-06-10T08:30
в мире
россия
манила
игорь байлен (посол филиппин в россии)
сша
япония
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Отношения Филиппин с США и Японией не направлены ни против России, ни против Китая, объяснил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен. "Наши отношения с Японией и США не должны ставить наши отношения с Россией в ущерб. Это не игра с нулевой суммой. Это не значит, что, если мы укрепляем наши отношения с американцами, то мы жертвуем нашей дружбой с русскими", - сказал Байлен. Он напомнил, что ранее о том, что отношения Манилы с Вашингтоном и Токио, Австралией не направлены против других стран, говорил филиппинский президент. "Они не направлены даже против Китая, нашего соседа. Мы не выбираем между американцами и китайцами. Мы не служим Пекину. Мы не служим Вашингтону. Мы не служим Москве. Мы служим только Маниле. Мы не сможем поддерживать отношения ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Пекином, если это будет противоречить нашим национальным интересам", - заключил дипломат. Поэтому, отметил он, если Манила и расширяет свои связи с какой-либо страной, то делает это из своих национальных интересов, а не из-за того, что хочет нанести ущерб связям с Москвой.
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html
https://ria.ru/20240606/yaponiya-1951129279.html
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в мире, россия, манила, игорь байлен (посол филиппин в россии), сша, япония, китай
В мире, Россия, Манила, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), США, Япония, Китай
Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией

Посол Байлен: отношения Филиппин с США и Японией не направлены против РФ и КНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Отношения Филиппин с США и Японией не направлены ни против России, ни против Китая, объяснил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен.
"Наши отношения с Японией и США не должны ставить наши отношения с Россией в ущерб. Это не игра с нулевой суммой. Это не значит, что, если мы укрепляем наши отношения с американцами, то мы жертвуем нашей дружбой с русскими", - сказал Байлен.
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Он напомнил, что ранее о том, что отношения Манилы с Вашингтоном и Токио, Австралией не направлены против других стран, говорил филиппинский президент.
"Они не направлены даже против Китая, нашего соседа. Мы не выбираем между американцами и китайцами. Мы не служим Пекину. Мы не служим Вашингтону. Мы не служим Москве. Мы служим только Маниле. Мы не сможем поддерживать отношения ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Пекином, если это будет противоречить нашим национальным интересам", - заключил дипломат.
Поэтому, отметил он, если Манила и расширяет свои связи с какой-либо страной, то делает это из своих национальных интересов, а не из-за того, что хочет нанести ущерб связям с Москвой.
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В миреРоссияМанилаИгорь Байлен (посол Филиппин в России)СШАЯпонияКитай
 
 
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