Посол Филиппин в России рассказал об отношениях с США и Японией
Посол Байлен: отношения Филиппин с США и Японией не направлены против РФ и КНР
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Отношения Филиппин с США и Японией не направлены ни против России, ни против Китая, объяснил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен.
"Наши отношения с Японией и США не должны ставить наши отношения с Россией в ущерб. Это не игра с нулевой суммой. Это не значит, что, если мы укрепляем наши отношения с американцами, то мы жертвуем нашей дружбой с русскими", - сказал Байлен.
Он напомнил, что ранее о том, что отношения Манилы с Вашингтоном и Токио, Австралией не направлены против других стран, говорил филиппинский президент.
"Они не направлены даже против Китая, нашего соседа. Мы не выбираем между американцами и китайцами. Мы не служим Пекину. Мы не служим Вашингтону. Мы не служим Москве. Мы служим только Маниле. Мы не сможем поддерживать отношения ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Пекином, если это будет противоречить нашим национальным интересам", - заключил дипломат.
Поэтому, отметил он, если Манила и расширяет свои связи с какой-либо страной, то делает это из своих национальных интересов, а не из-за того, что хочет нанести ущерб связям с Москвой.