https://ria.ru/20240610/evrosoyuz-1951952974.html

И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП

И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024

И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала "Россия-24", что не ожидает изменений в политике... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:24

2024-06-10T14:24

2024-06-10T14:36

россия

евросоюз

европарламент

выборы в европарламент — 2024

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала "Россия-24", что не ожидает изменений в политике Брюсселя по итогам прошедших выборов в Европарламент."Каких-либо изменений на российском направлении есовской политики я бы не ожидал. Будет сделано все, чтобы сохранить доминирование Евросоюза на мировой арене... Евробюрократам уже никто не может помешать следовать избранному курсу, в том числе применительно к России. Каких-либо отношений с нами у Евросоюза на данным момент нет, и в обозримой перспективе это не изменится", - сказал Логвинов.Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.

https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

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Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, европарламент, выборы в европарламент — 2024, в мире