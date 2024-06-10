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И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
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14:24 10.06.2024 (обновлено: 14:36 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evrosoyuz-1951952974.html
И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП
И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП
Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала "Россия-24", что не ожидает изменений в политике... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:24
2024-06-10T14:36
россия
евросоюз
европарламент
выборы в европарламент — 2024
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала "Россия-24", что не ожидает изменений в политике Брюсселя по итогам прошедших выборов в Европарламент."Каких-либо изменений на российском направлении есовской политики я бы не ожидал. Будет сделано все, чтобы сохранить доминирование Евросоюза на мировой арене... Евробюрократам уже никто не может помешать следовать избранному курсу, в том числе применительно к России. Каких-либо отношений с нами у Евросоюза на данным момент нет, и в обозримой перспективе это не изменится", - сказал Логвинов.Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
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россия, евросоюз, европарламент, выборы в европарламент — 2024, в мире
Россия, Евросоюз, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024, В мире
И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП

Логвинов: Евросоюз не изменит отношение к России после выборов в Европарламент

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала "Россия-24", что не ожидает изменений в политике Брюсселя по итогам прошедших выборов в Европарламент.
"Каких-либо изменений на российском направлении есовской политики я бы не ожидал. Будет сделано все, чтобы сохранить доминирование Евросоюза на мировой арене... Евробюрократам уже никто не может помешать следовать избранному курсу, в том числе применительно к России. Каких-либо отношений с нами у Евросоюза на данным момент нет, и в обозримой перспективе это не изменится", - сказал Логвинов.
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
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РоссияЕвросоюзЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024В мире
 
 
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