https://ria.ru/20240610/evroparlamente-1952026621.html

В делегацию в ЕП не войдет политик, не считающий членов СС преступниками

В делегацию в ЕП не войдет политик, не считающий членов СС преступниками - РИА Новости, 10.06.2024

В делегацию в ЕП не войдет политик, не считающий членов СС преступниками

Максимилиан Кра, недавно заявивший, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в военизированных формированиях Национал-социалистической РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:16

2024-06-10T18:16

2024-06-10T18:36

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европарламент

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Максимилиан Кра, недавно заявивший, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в военизированных формированиях Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера (СС), не войдет в делегацию "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Европарламенте, заявил политик изданию Welt. "Политик АдГ Максимилиан Кра не войдет в состав будущей делегации партии в Европарламенте. На учредительном собрании в понедельник новоизбранные евродепутаты проголосовали за предложение не включать Кра в состав делегации", - пишет издание со ссылкой на ответ политика. Кра подчеркнул, что, несмотря на это решение, он намерен работать на пользу своей партии. Ранее правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг Максимилиана Кра. Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica Кра недавно заявил, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в СС. В преддверии выборов в ЕП АдГ заявляла, что возглавлявший предвыборный список Кра покидает исполнительный комитет партии и не будет участвовать в публичной предвыборной кампании в связи с нанесенным ущербом имиджу партии. На прошедших в воскресенье в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место. Будучи самой густонаселенной страной ЕС, Германия имеет наибольшее количество мандатов на депутатские места в парламенте – 96.

https://ria.ru/20240610/peskov-1951920331.html

https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951969836.html

https://ria.ru/20240610/germaniya-1951977397.html

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в мире, германия, европарламент, альтернатива для германии (партия)