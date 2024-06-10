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Европейская политика после выборов в ЕП останется прежней, считает эксперт - РИА Новости, 10.06.2024
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18:38 10.06.2024 (обновлено: 18:57 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evroparlament-1952031271.html
Европейская политика после выборов в ЕП останется прежней, считает эксперт
Европейская политика после выборов в ЕП останется прежней, считает эксперт - РИА Новости, 10.06.2024
Европейская политика после выборов в ЕП останется прежней, считает эксперт
Европейская политика останется прежней в интересах США, несмотря на поражение правящих партий в таких странах, как Германия и Франция, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:38
2024-06-10T18:57
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европарламент
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Европейская политика останется прежней в интересах США, несмотря на поражение правящих партий в таких странах, как Германия и Франция, заявил РИА Новости геополитический аналитик Сириль де Латтр. "Американцам не нужна сильная объединенная Европа. Им нужна слабая Европа, зависимая от США", - сказал эксперт. По его словам, даже при увеличении присутствия евроскептиков в Европарламенте большинство сохраняется за либеральной Европейской народной партией (ЕНП) и Урсулой фон дер Ляйен. "Если на выборах президента США победит демократ, то не изменится практически ничего, все останется на своих местах, в том числе и политика Европарламента по отношению к России. Если на выборах победит Трамп, то он вступит в должность только в январе 2025, а за это время, возможно, утечет много воды и крови", - добавил собеседник агентства. По последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая ЕНП получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП).
https://ria.ru/20240610/logvinov-1952015718.html
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в мире, сша, урсула фон дер ляйен, европарламент, выборы в европарламент — 2024, евросоюз
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024, Евросоюз
Европейская политика после выборов в ЕП останется прежней, считает эксперт

Аналитик де Латтр: политика после выборов в ЕП останется прежней в интересах США

© AP Photo / Virginia MayoДвое мужчин на фоне предвыборного баннера в Европейском парламенте в Брюсселе
Двое мужчин на фоне предвыборного баннера в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Двое мужчин на фоне предвыборного баннера в Европейском парламенте в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Европейская политика останется прежней в интересах США, несмотря на поражение правящих партий в таких странах, как Германия и Франция, заявил РИА Новости геополитический аналитик Сириль де Латтр.
"Американцам не нужна сильная объединенная Европа. Им нужна слабая Европа, зависимая от США", - сказал эксперт.
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По его словам, даже при увеличении присутствия евроскептиков в Европарламенте большинство сохраняется за либеральной Европейской народной партией (ЕНП) и Урсулой фон дер Ляйен.
"Если на выборах президента США победит демократ, то не изменится практически ничего, все останется на своих местах, в том числе и политика Европарламента по отношению к России. Если на выборах победит Трамп, то он вступит в должность только в январе 2025, а за это время, возможно, утечет много воды и крови", - добавил собеседник агентства.
По последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристсткая ЕНП получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП).
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В миреСШАУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024Евросоюз
 
 
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