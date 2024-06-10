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Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
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15:24 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951969836.html
Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент
Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент
Незначительное усиление крайне правых сил в Европарламенте по итогам выборов не помешает коалиции, поддерживающей главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:24
2024-06-10T15:24
в мире
россия
брюссель
сша
урсула фон дер ляйен
европарламент
евросоюз
выборы в европарламент — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Незначительное усиление крайне правых сил в Европарламенте по итогам выборов не помешает коалиции, поддерживающей главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, проводить "саморазрушительную" политику в отношении России, сказал РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу. "Хоть на этом "Титанике" и были переставлены кресла - фракции "зеленых" и "Обновление Европы" понесли потери, а Европейская народная партия несколько усилилась - судя по всему, коалиция центристов, правых и левых, которая цепко удерживала в своих руках контроль над Европарламентом последние пять лет, сохранит большинство голосов. Это означает, что, если не произойдет непредвиденное, фон дер Ляйен будет переизбрана, и ужасная, саморазрушительная и даже самоубийственная политика ЕС по отношению к России будет продолжена в течение ближайших пяти лет, если, конечно, не случится континентальная война, которая сотрет Европу с лица земли", - сказал эксперт агентству. По последним данным поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристсткая праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП) получит 185 мест из 720 (рост на 0,5% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. Следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 137 мест (снижение на 0,5%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" - 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" - 52 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.
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в мире, россия, брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024, европейская народная партия
В мире, Россия, Брюссель, США, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент — 2024, Европейская народная партия
Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент

Историк Доктороу: усиление крайне правых не изменит политику ЕС по России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Незначительное усиление крайне правых сил в Европарламенте по итогам выборов не помешает коалиции, поддерживающей главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, проводить "саморазрушительную" политику в отношении России, сказал РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу.
"Хоть на этом "Титанике" и были переставлены кресла - фракции "зеленых" и "Обновление Европы" понесли потери, а Европейская народная партия несколько усилилась - судя по всему, коалиция центристов, правых и левых, которая цепко удерживала в своих руках контроль над Европарламентом последние пять лет, сохранит большинство голосов. Это означает, что, если не произойдет непредвиденное, фон дер Ляйен будет переизбрана, и ужасная, саморазрушительная и даже самоубийственная политика ЕС по отношению к России будет продолжена в течение ближайших пяти лет, если, конечно, не случится континентальная война, которая сотрет Европу с лица земли", - сказал эксперт агентству.
По последним данным поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристсткая праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП) получит 185 мест из 720 (рост на 0,5% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. Следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 137 мест (снижение на 0,5%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" - 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" - 52 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
И.о. постпреда России не ожидает изменений в политике ЕС после выборов в ЕП
Вчера, 14:24
 
В миреРоссияБрюссельСШАУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕвросоюзВыборы в Европарламент — 2024Европейская народная партия
 
 
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