Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент
Историк Доктороу: усиление крайне правых не изменит политику ЕС по России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Незначительное усиление крайне правых сил в Европарламенте по итогам выборов не помешает коалиции, поддерживающей главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, проводить "саморазрушительную" политику в отношении России, сказал РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу.
"Хоть на этом "Титанике" и были переставлены кресла - фракции "зеленых" и "Обновление Европы" понесли потери, а Европейская народная партия несколько усилилась - судя по всему, коалиция центристов, правых и левых, которая цепко удерживала в своих руках контроль над Европарламентом последние пять лет, сохранит большинство голосов. Это означает, что, если не произойдет непредвиденное, фон дер Ляйен будет переизбрана, и ужасная, саморазрушительная и даже самоубийственная политика ЕС по отношению к России будет продолжена в течение ближайших пяти лет, если, конечно, не случится континентальная война, которая сотрет Европу с лица земли", - сказал эксперт агентству.
По последним данным поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристсткая праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП) получит 185 мест из 720 (рост на 0,5% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. Следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 137 мест (снижение на 0,5%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" - 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" - 52 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.