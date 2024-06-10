https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951969836.html

Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент

Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Эксперт исключил смену политики ЕС по России после выборов в Европарламент

Незначительное усиление крайне правых сил в Европарламенте по итогам выборов не помешает коалиции, поддерживающей главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:24

2024-06-10T15:24

2024-06-10T15:24

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выборы в европарламент — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Незначительное усиление крайне правых сил в Европарламенте по итогам выборов не помешает коалиции, поддерживающей главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, проводить "саморазрушительную" политику в отношении России, сказал РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу. "Хоть на этом "Титанике" и были переставлены кресла - фракции "зеленых" и "Обновление Европы" понесли потери, а Европейская народная партия несколько усилилась - судя по всему, коалиция центристов, правых и левых, которая цепко удерживала в своих руках контроль над Европарламентом последние пять лет, сохранит большинство голосов. Это означает, что, если не произойдет непредвиденное, фон дер Ляйен будет переизбрана, и ужасная, саморазрушительная и даже самоубийственная политика ЕС по отношению к России будет продолжена в течение ближайших пяти лет, если, конечно, не случится континентальная война, которая сотрет Европу с лица земли", - сказал эксперт агентству. По последним данным поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристсткая праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП) получит 185 мест из 720 (рост на 0,5% по сравнению с прошлым составом ЕП) в новом составе Европейского парламента. Следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 137 мест (снижение на 0,5%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" - 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" - 52 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.

https://ria.ru/20240610/evrosoyuz-1951952974.html

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