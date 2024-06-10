https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951894144.html
Европейская народная партия получит 184 места в Европарламенте
Европейская народная партия получит 184 места в Европарламенте - РИА Новости, 10.06.2024
Европейская народная партия получит 184 места в Европарламенте
Поддерживающая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен политическая группа Европейская народная партия (ЕНП) несколько снижает свое присутствие в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:14
2024-06-10T11:14
2024-06-10T11:14
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урсула фон дер ляйен
европарламент
прогрессивный альянс социалистов и демократов
выборы в европарламент — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Поддерживающая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен политическая группа Европейская народная партия (ЕНП) несколько снижает свое присутствие в Европарламенте в ходе уточнения итогов голосования в странах Евросоюза, следует из обновленной информации на сайте ЕП. По последним данным ЕНП получит 184 места из 720, а не 191, как сообщалось ночью. При этом, следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" улучшает свои результаты и получает 139 мест. На третьем месте с 80 местами следует группа "Обновление Европы", правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" - 73 места, группа "Идентичность и демократия" - 58 мест, "Зеленые" - 52 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП. При этом, у центристсткой праволиберальной ЕНП в прошлом составе Европарламента было 176 мест, но и сам парламент в тот период насчитывал всего 705 мест, а не 720, как в нынешнем составе. Поэтому, партия Фон дер Ляйен, по сути, прибавила всего 0,5%. Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", получающая в новом собрании 139 мест, сохранила свой предыдущий результат, а значит с учетом роста общего числа мандатов в новом ЕП партия сокращает свое присутствие на примерно 0.4%. В то же время, правые консерваторы и реформисты улучшают результаты прошлого созыва на 3,2%, а крайне правые евроскептики из "Идентичности и демократии" - на 1,1%.
https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, европарламент, прогрессивный альянс социалистов и демократов, выборы в европарламент — 2024
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, Выборы в Европарламент — 2024
Европейская народная партия получит 184 места в Европарламенте
Европейская народная партия получит 184 места из 720 по итогам выборов в ЕП
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Поддерживающая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен политическая группа Европейская народная партия (ЕНП) несколько снижает свое присутствие в Европарламенте в ходе уточнения итогов голосования в странах Евросоюза, следует из обновленной информации на сайте ЕП.
По последним данным ЕНП получит 184 места из 720, а не 191, как сообщалось ночью. При этом, следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" улучшает свои результаты и получает 139 мест. На третьем месте с 80 местами следует группа "Обновление Европы", правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" - 73 места, группа "Идентичность и демократия" - 58 мест, "Зеленые" - 52 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.
При этом, у центристсткой праволиберальной ЕНП в прошлом составе Европарламента было 176 мест, но и сам парламент в тот период насчитывал всего 705 мест, а не 720, как в нынешнем составе. Поэтому, партия Фон дер Ляйен, по сути, прибавила всего 0,5%. Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", получающая в новом собрании 139 мест, сохранила свой предыдущий результат, а значит с учетом роста общего числа мандатов в новом ЕП партия сокращает свое присутствие на примерно 0.4%. В то же время, правые консерваторы и реформисты улучшают результаты прошлого созыва на 3,2%, а крайне правые евроскептики из "Идентичности и демократии" - на 1,1%.