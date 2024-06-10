https://ria.ru/20240610/evropa-1951996642.html

Европу могут раздавить, если она не объединится в обороне, заявили в Италии

Европу могут раздавить, если она не объединится в обороне, заявили в Италии - РИА Новости, 10.06.2024

Европу могут раздавить, если она не объединится в обороне, заявили в Италии

Генеральный директор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг предостерег, что Европа может быть... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:37

2024-06-10T16:37

2024-06-10T16:37

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евросоюз

китай

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Генеральный директор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг предостерег, что Европа может быть "раздавлена" США, а также якобы Россией и Китаем, если не объединится в сфере обороны и не будет укреплять военную промышленность совместными сделками. "Если Европа не начнет думать как единый континент, она в конечном итоге окажется раздавленной Китаем, Россией и США. США - наш союзник, но у них есть глобальный масштаб инвестиций, с каким не могут сравниться 27 европейских стран, если они разобщены... Если Европа не соберется вместе в оборонной сфере, она не сможет гарантировать безопасность", - сказал Чинголани. Он отметил, что даже крупные европейские страны, "как Италия, Германия, Франция" самостоятельно в одиночку не могут противостоять серьезным угрозам, как конфликт на Украине. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, италия, евросоюз, китай