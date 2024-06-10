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Европу могут раздавить, если она не объединится в обороне, заявили в Италии - РИА Новости, 10.06.2024
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16:37 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/evropa-1951996642.html
Европу могут раздавить, если она не объединится в обороне, заявили в Италии
Европу могут раздавить, если она не объединится в обороне, заявили в Италии - РИА Новости, 10.06.2024
Европу могут раздавить, если она не объединится в обороне, заявили в Италии
Генеральный директор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг предостерег, что Европа может быть... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:37
2024-06-10T16:37
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Генеральный директор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг предостерег, что Европа может быть "раздавлена" США, а также якобы Россией и Китаем, если не объединится в сфере обороны и не будет укреплять военную промышленность совместными сделками. "Если Европа не начнет думать как единый континент, она в конечном итоге окажется раздавленной Китаем, Россией и США. США - наш союзник, но у них есть глобальный масштаб инвестиций, с каким не могут сравниться 27 европейских стран, если они разобщены... Если Европа не соберется вместе в оборонной сфере, она не сможет гарантировать безопасность", - сказал Чинголани. Он отметил, что даже крупные европейские страны, "как Италия, Германия, Франция" самостоятельно в одиночку не могут противостоять серьезным угрозам, как конфликт на Украине. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, сша, италия, евросоюз, китай
В мире, Россия, США, Италия, Евросоюз, Китай
Европу могут раздавить, если она не объединится в обороне, заявили в Италии

Гендиректор Leonardo: США, Россия и КНР раздавят Европу, если она не объединится

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги Италии и Евросоюза
Флаги Италии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги Италии и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Генеральный директор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг предостерег, что Европа может быть "раздавлена" США, а также якобы Россией и Китаем, если не объединится в сфере обороны и не будет укреплять военную промышленность совместными сделками.
"Если Европа не начнет думать как единый континент, она в конечном итоге окажется раздавленной Китаем, Россией и США. США - наш союзник, но у них есть глобальный масштаб инвестиций, с каким не могут сравниться 27 европейских стран, если они разобщены... Если Европа не соберется вместе в оборонной сфере, она не сможет гарантировать безопасность", - сказал Чинголани. Он отметил, что даже крупные европейские страны, "как Италия, Германия, Франция" самостоятельно в одиночку не могут противостоять серьезным угрозам, как конфликт на Украине.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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