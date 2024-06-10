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Европу ждут изменения после выборов, заявил глава МИД Греции - РИА Новости, 10.06.2024
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01:20 10.06.2024 (обновлено: 10:46 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evropa-1951842913.html
Европу ждут изменения после выборов, заявил глава МИД Греции
Европу ждут изменения после выборов, заявил глава МИД Греции - РИА Новости, 10.06.2024
Европу ждут изменения после выборов, заявил глава МИД Греции
После прошедших выборов в Европейский парламент в Европе будут происходить изменения как на уровне государств, так и на уровне Европейского Союза, для выборов... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:20
2024-06-10T10:46
европа
франция
греция
эммануэль макрон
джорджа мелони
марио драги
еврокомиссия
европарламент
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АФИНЫ, 10 июн – РИА Новости. После прошедших выборов в Европейский парламент в Европе будут происходить изменения как на уровне государств, так и на уровне Европейского Союза, для выборов председателя Европейской комиссии можно будет создать коалицию трех ведущих сил Европарламента, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу ERT. По итогам выборов в Европе значительно усилились правые силы. Во Франции президент Эммануэль Макрон решил распустить нижнюю палату парламента Франции – Национальное собрание после поражения правящей партии на выборах и назначил парламентские выборы на 30 июня. "Несомненно, что в Европе будут происходить изменения, как на уровне государств, так и на уровне Европейского Союза. На государственном уровне два крупных европейских государства, движущие силы Европейского Союза, Франция и Германия, получили результаты, которые ниспровергают установленный политический порядок. Во Франции крайне правые суммарно получили около 37% и потерпел явное поражение президент (Эммануэль) Макрон. В Германии социал-демократы в коалиционном правительстве занимают третье место. Мы ожидаем важных событий в обоих случаях. Как вы знаете, президент Макрон уже распустил парламент и назначил выборы на 30 июня", - сказал Герапетритис. Он отметил, что изменения происходят в составе Европейского парламента. "Усилилась Европейская народная партия, к которой принадлежит и (правящая в Греции партия) "Новая демократия", относительно усилились ультраправые и уменьшилось число социалистов и либералов из группы Макрона. Но, судя по данным, есть вероятность того, что большая коалиция, которую создадут три ведущие силы в Европарламенте, а именно Европейская народная партия, социалисты и фракция "Обновляя Европу", смогут выбрать руководство Еврокомиссии. И это то, что произойдет", - сказал глава МИД Греции. Отвечая на вопрос, придется ли обращаться к крайне правой партии итальянского премьера Джорджии Мелони или "к кому-то еще, чтобы избрать председателя Еврокомиссии", и может ли желание Макрона, чтобы Марио Драги возглавил Еврокомиссию, привести к изменению альянсов, Герапетритис сказал, что придется подождать, чтобы увидеть. "До формирования Европейского парламента осталось около 40 дней. Эти 40 дней очень, очень важны для будущего Европы. Я хотел бы подчеркнуть следующее, что очень важно. Мы проголосовали за Европу, которая в настоящее время трансформируется в Европу геополитическую. Это уже не просто экономический и политический союз. Это геополитический союз, который устойчив к войнам в нашем регионе. Необходимо иметь такие конфигурации, чтобы у нас была Европейская комиссия. Я также хотел бы напомнить вам, что с 1 июля Венгрия будет председательствовать в Европейском совете. Поэтому очень важно, чтобы институты Европейского союза были выстроены таким образом, чтобы они могли справиться с любыми трудностями", - сказал глава греческого МИД. На вопрос, беспокоит ли его "серьезная вероятность" того, что в ноябре в Соединенных Штатах президентом станет Дональд Трамп, Герапетритис сказал, что это действительно беспокоит, но за последние пять лет были сделаны шаги в направлении существенной автономии Европейского союза по отношению как к Западу, так и к Востоку. "Важно иметь геополитическую автономию, энергетическую автономию, политическую автономию Европейского союза. По этой причине, хотя из-за полученных результатов, безусловно, будут потрясения, очевидно, что курс Европейского Союза не будет остановлен", - заявил глава МИД.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
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европа, франция, греция, эммануэль макрон, джорджа мелони, марио драги, еврокомиссия, европарламент, европейская народная партия, в мире, выборы в европарламент — 2024
Европа, Франция, Греция, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Марио Драги, Еврокомиссия, Европарламент, Европейская народная партия, В мире, Выборы в Европарламент — 2024
Европу ждут изменения после выборов, заявил глава МИД Греции

Глава МИД Греции Герапетритис: после выборов в Европарламент начнутся изменения

© AP Photo / Virginia MayoМужчина идет по коридору во время ночного голосования в Европейском парламенте
Мужчина идет по коридору во время ночного голосования в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина идет по коридору во время ночного голосования в Европейском парламенте
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АФИНЫ, 10 июн – РИА Новости. После прошедших выборов в Европейский парламент в Европе будут происходить изменения как на уровне государств, так и на уровне Европейского Союза, для выборов председателя Европейской комиссии можно будет создать коалицию трех ведущих сил Европарламента, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу ERT.
По итогам выборов в Европе значительно усилились правые силы. Во Франции президент Эммануэль Макрон решил распустить нижнюю палату парламента Франции – Национальное собрание после поражения правящей партии на выборах и назначил парламентские выборы на 30 июня.
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"Несомненно, что в Европе будут происходить изменения, как на уровне государств, так и на уровне Европейского Союза. На государственном уровне два крупных европейских государства, движущие силы Европейского Союза, Франция и Германия, получили результаты, которые ниспровергают установленный политический порядок. Во Франции крайне правые суммарно получили около 37% и потерпел явное поражение президент (Эммануэль) Макрон. В Германии социал-демократы в коалиционном правительстве занимают третье место. Мы ожидаем важных событий в обоих случаях. Как вы знаете, президент Макрон уже распустил парламент и назначил выборы на 30 июня", - сказал Герапетритис.
Он отметил, что изменения происходят в составе Европейского парламента.
"Усилилась Европейская народная партия, к которой принадлежит и (правящая в Греции партия) "Новая демократия", относительно усилились ультраправые и уменьшилось число социалистов и либералов из группы Макрона. Но, судя по данным, есть вероятность того, что большая коалиция, которую создадут три ведущие силы в Европарламенте, а именно Европейская народная партия, социалисты и фракция "Обновляя Европу", смогут выбрать руководство Еврокомиссии. И это то, что произойдет", - сказал глава МИД Греции.
Отвечая на вопрос, придется ли обращаться к крайне правой партии итальянского премьера Джорджии Мелони или "к кому-то еще, чтобы избрать председателя Еврокомиссии", и может ли желание Макрона, чтобы Марио Драги возглавил Еврокомиссию, привести к изменению альянсов, Герапетритис сказал, что придется подождать, чтобы увидеть.
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"До формирования Европейского парламента осталось около 40 дней. Эти 40 дней очень, очень важны для будущего Европы. Я хотел бы подчеркнуть следующее, что очень важно. Мы проголосовали за Европу, которая в настоящее время трансформируется в Европу геополитическую. Это уже не просто экономический и политический союз. Это геополитический союз, который устойчив к войнам в нашем регионе. Необходимо иметь такие конфигурации, чтобы у нас была Европейская комиссия. Я также хотел бы напомнить вам, что с 1 июля Венгрия будет председательствовать в Европейском совете. Поэтому очень важно, чтобы институты Европейского союза были выстроены таким образом, чтобы они могли справиться с любыми трудностями", - сказал глава греческого МИД.
На вопрос, беспокоит ли его "серьезная вероятность" того, что в ноябре в Соединенных Штатах президентом станет Дональд Трамп, Герапетритис сказал, что это действительно беспокоит, но за последние пять лет были сделаны шаги в направлении существенной автономии Европейского союза по отношению как к Западу, так и к Востоку.
"Важно иметь геополитическую автономию, энергетическую автономию, политическую автономию Европейского союза. По этой причине, хотя из-за полученных результатов, безусловно, будут потрясения, очевидно, что курс Европейского Союза не будет остановлен", - заявил глава МИД.
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ЕвропаФранцияГрецияЭммануэль МакронДжорджа МелониМарио ДрагиЕврокомиссияЕвропарламентЕвропейская народная партияВ миреВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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