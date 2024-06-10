https://ria.ru/20240610/evropa-1951842340.html

Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК

Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК - РИА Новости, 10.06.2024

Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выборах в Европарламент партия ЕНП, заявила, что уверена в своем... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T01:12

2024-06-10T01:12

2024-06-10T10:27

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выборы в европарламент — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выборах в Европарламент партия ЕНП, заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии. "Полученное нами большинство обязывает нас предпринять шаги для того, чтобы использовать большинство для усиления Европы, начинаем работать уже завтра. Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели", — сказала она. Фон дер Ляйен утвердительно ответила на вопрос о своем переизбрании на пост главы Еврокомиссии: "Да, я уверена, но понимаю, что предстоит еще большая работа", — добавила она.Она также заявила, что будет работать в Европарламенте с теми, кто разделяет общие цели, в том числе в поддержке Украины.Первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтверждают лидерство поддерживающей нынешнюю главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен партии Европейская народная партия (ЕНП), она получает 186-189 мест из 720.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

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в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, выборы в европарламент — 2024