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Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК - РИА Новости, 10.06.2024
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01:12 10.06.2024 (обновлено: 10:27 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evropa-1951842340.html
Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК
Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК - РИА Новости, 10.06.2024
Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК
Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выборах в Европарламент партия ЕНП, заявила, что уверена в своем... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:12
2024-06-10T10:27
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выборах в Европарламент партия ЕНП, заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии. "Полученное нами большинство обязывает нас предпринять шаги для того, чтобы использовать большинство для усиления Европы, начинаем работать уже завтра. Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели", — сказала она. Фон дер Ляйен утвердительно ответила на вопрос о своем переизбрании на пост главы Еврокомиссии: "Да, я уверена, но понимаю, что предстоит еще большая работа", — добавила она.Она также заявила, что будет работать в Европарламенте с теми, кто разделяет общие цели, в том числе в поддержке Украины.Первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтверждают лидерство поддерживающей нынешнюю главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен партии Европейская народная партия (ЕНП), она получает 186-189 мест из 720.
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в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы ЕК

Фон дер Ляйен заявила, что уверена в переизбрании на пост главы Еврокомиссии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВедущий кандидат в члены Европейской комиссии, нынешний президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позирует во время мероприятия в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе. 10 июня 2024
Ведущий кандидат в члены Европейской комиссии, нынешний президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позирует во время мероприятия в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Ведущий кандидат в члены Европейской комиссии, нынешний президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позирует во время мероприятия в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе. 10 июня 2024
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выборах в Европарламент партия ЕНП, заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии.
«
"Полученное нами большинство обязывает нас предпринять шаги для того, чтобы использовать большинство для усиления Европы, начинаем работать уже завтра. Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели", — сказала она.
Фон дер Ляйен утвердительно ответила на вопрос о своем переизбрании на пост главы Еврокомиссии: "Да, я уверена, но понимаю, что предстоит еще большая работа", — добавила она.
Она также заявила, что будет работать в Европарламенте с теми, кто разделяет общие цели, в том числе в поддержке Украины.
Первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтверждают лидерство поддерживающей нынешнюю главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен партии Европейская народная партия (ЕНП), она получает 186-189 мест из 720.
Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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В миреЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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