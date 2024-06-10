https://ria.ru/20240610/evropa-1951841962.html
Первые итоги подтвердили, что ЕНП лидирует на выборах в Европарламент
Первые итоги подтвердили, что ЕНП лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Первые итоги подтвердили, что ЕНП лидирует на выборах в Европарламент
Первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтверждают лидерство поддерживающей нынешнюю главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:05
2024-06-10T01:05
2024-06-10T10:23
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выборы в европарламент — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Первые официальные предварительные итоги выборов в Европейский парламент подтверждают лидерство поддерживающей нынешнюю главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен партии Европейская народная партия (ЕНП), она получает 186-189 мест из 720."Партия ЕНП получает 186 мест, партия S&D – 133 места, партия "Обновление Европы" - 82 места, группа "Европейские консерваторы и реформисты" – 70 мест, группа "Идентичность и демократия" - 60 мест", - сообщил в эфире представитель пресс-службы ЕП.Позднее он скорректировал данные - после появления новой информации из Италии и некоторых других стран Евросоюза: ЕНП уже, предварительно, получает 189 мест в новом составе Европарламента. Пока не учтены голоса еще пяти стран сообщества.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
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европарламент, в мире, италия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, выборы в европарламент — 2024
Европарламент, В мире, Италия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Выборы в Европарламент — 2024
Первые итоги подтвердили, что ЕНП лидирует на выборах в Европарламент
Поддерживающая фон дер Ляйен ЕНП лидирует и получает 186-189 мест в ЕП