"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент
Прозападная партия "Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европарламент
© AFP 2024 / VLADIMIR SIMICEKЭкс-премьер-министр Словакии и главный кандидат от политической партии "Прогрессивная Словакия" Людовит Одор во время мероприятия Европейского парламента в Братиславе, Словакия. 9 июня 2024
Экс-премьер-министр Словакии и главный кандидат от политической партии "Прогрессивная Словакия" Людовит Одор во время мероприятия Европейского парламента в Братиславе, Словакия. 9 июня 2024
БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент в республике, сообщил глава государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.
"Прогрессивная Словакия" - 27,81% голосов", - сообщил Бурда на пресс-конференции.
Партия выступающего против дальнейшего вооружения Украины премьера Словакии Роберта Фицо Smer-SD ("Направление - социальная демократия") получила поддержку 24,76% избирателей, заняв второе место по числу голосов.
Таким образом, победившая на выборах в республике "Прогрессивная Словакия" получила шесть кресел в Европарламенте, партия премьера Фицо - пять. Всего в Европейский парламент прошли по итогам голосования пять партий.
Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Всего в выборах участвовали 22 партии и одна коалиция.