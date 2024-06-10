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"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент - РИА Новости, 10.06.2024
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00:23 10.06.2024 (обновлено: 11:03 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837806.html
"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент
"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент - РИА Новости, 10.06.2024
"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент
Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент в республике, сообщил глава государственной комиссии по... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:23
2024-06-10T11:03
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент в республике, сообщил глава государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда. "Прогрессивная Словакия" - 27,81% голосов", - сообщил Бурда на пресс-конференции. Партия выступающего против дальнейшего вооружения Украины премьера Словакии Роберта Фицо Smer-SD ("Направление - социальная демократия") получила поддержку 24,76% избирателей, заняв второе место по числу голосов.Таким образом, победившая на выборах в республике "Прогрессивная Словакия" получила шесть кресел в Европарламенте, партия премьера Фицо - пять. Всего в Европейский парламент прошли по итогам голосования пять партий.Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Всего в выборах участвовали 22 партии и одна коалиция.
https://ria.ru/20240610/khorvatiya-1951837482.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, европарламент
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Европарламент
"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент

Прозападная партия "Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европарламент

© AFP 2024 / VLADIMIR SIMICEKЭкс-премьер-министр Словакии и главный кандидат от политической партии "Прогрессивная Словакия" Людовит Одор во время мероприятия Европейского парламента в Братиславе, Словакия. 9 июня 2024
Экс-премьер-министр Словакии и главный кандидат от политической партии Прогрессивная Словакия Людовит Одор во время мероприятия Европейского парламента в Братиславе, Словакия. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / VLADIMIR SIMICEK
Экс-премьер-министр Словакии и главный кандидат от политической партии "Прогрессивная Словакия" Людовит Одор во время мероприятия Европейского парламента в Братиславе, Словакия. 9 июня 2024
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент в республике, сообщил глава государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.
"Прогрессивная Словакия" - 27,81% голосов", - сообщил Бурда на пресс-конференции.
Действующий премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в штаб-квартире партии Хорватский демократический союз в Загребе, Хорватия - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Партия выступающего против дальнейшего вооружения Украины премьера Словакии Роберта Фицо Smer-SD ("Направление - социальная демократия") получила поддержку 24,76% избирателей, заняв второе место по числу голосов.
Таким образом, победившая на выборах в республике "Прогрессивная Словакия" получила шесть кресел в Европарламенте, партия премьера Фицо - пять. Всего в Европейский парламент прошли по итогам голосования пять партий.
Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Всего в выборах участвовали 22 партии и одна коалиция.
Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
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В миреУкраинаСловакияРоберт ФицоЕвропарламент
 
 
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