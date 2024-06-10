https://ria.ru/20240610/evropa-1951837806.html

"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент

"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент - РИА Новости, 10.06.2024

"Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент

Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент в республике, сообщил глава государственной комиссии по... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:23

2024-06-10T00:23

2024-06-10T11:03

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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" победила на выборах в Европейский парламент в республике, сообщил глава государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда. "Прогрессивная Словакия" - 27,81% голосов", - сообщил Бурда на пресс-конференции. Партия выступающего против дальнейшего вооружения Украины премьера Словакии Роберта Фицо Smer-SD ("Направление - социальная демократия") получила поддержку 24,76% избирателей, заняв второе место по числу голосов.Таким образом, победившая на выборах в республике "Прогрессивная Словакия" получила шесть кресел в Европарламенте, партия премьера Фицо - пять. Всего в Европейский парламент прошли по итогам голосования пять партий.Граждане Словакии выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок, это были пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Всего в выборах участвовали 22 партии и одна коалиция.

https://ria.ru/20240610/khorvatiya-1951837482.html

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, европарламент