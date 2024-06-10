https://ria.ru/20240610/evrokomissiya-1951842725.html

Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели

Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели - РИА Новости, 10.06.2024

Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выбора в Европарламент Европейская народная партия (ЕНП), заявила, что будет... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T01:18

2024-06-10T01:18

2024-06-10T10:28

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выборы в европарламент — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выбора в Европарламент Европейская народная партия (ЕНП), заявила, что будет работать в ЕП с теми, кто разделяет общие цели, в том числе в поддержке Украины. "Крайне правые и крайне левые также получили поддержку, поэтому на центристах лежит особая ответственность. Мы можем иметь разные мнения по отдельным вопросам. Но в наших общих интересах обеспечить стабильность, мы все хотим сильную и стабильную Европу… Я хочу продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона", - сказала она.

https://ria.ru/20240609/vybory-1951835599.html

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в мире, украина, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, выборы в европарламент — 2024