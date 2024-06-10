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Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели - РИА Новости, 10.06.2024
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01:18 10.06.2024 (обновлено: 10:28 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evrokomissiya-1951842725.html
Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели
Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели - РИА Новости, 10.06.2024
Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выбора в Европарламент Европейская народная партия (ЕНП), заявила, что будет... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:18
2024-06-10T10:28
в мире
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европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выбора в Европарламент Европейская народная партия (ЕНП), заявила, что будет работать в ЕП с теми, кто разделяет общие цели, в том числе в поддержке Украины. "Крайне правые и крайне левые также получили поддержку, поэтому на центристах лежит особая ответственность. Мы можем иметь разные мнения по отдельным вопросам. Но в наших общих интересах обеспечить стабильность, мы все хотим сильную и стабильную Европу… Я хочу продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона", - сказала она.
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в мире, украина, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели

Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто поддерживает Украину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе. 9 июня 2024
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе. 9 июня 2024
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выбора в Европарламент Европейская народная партия (ЕНП), заявила, что будет работать в ЕП с теми, кто разделяет общие цели, в том числе в поддержке Украины.
"Крайне правые и крайне левые также получили поддержку, поэтому на центристах лежит особая ответственность. Мы можем иметь разные мнения по отдельным вопросам. Но в наших общих интересах обеспечить стабильность, мы все хотим сильную и стабильную Европу… Я хочу продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона", - сказала она.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК
Вчера, 23:46
 
В миреУкраинаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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