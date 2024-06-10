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МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
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18:39 10.06.2024 (обновлено: 20:40 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/europe-1952031445.html
МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент
МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в условиях разнузданной антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовали РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:39
2024-06-10T20:40
россия
европарламент
евросоюз
в мире
мария захарова
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выборы в Европарламент прошли в условиях разнузданной антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства."Прошедшая предвыборная кампания по нелепости и безответственности заявлений, звучавших из уст еэсовских политиканов, была доведена до абсурда. Кажется, ни одно упоминание евровыборов, сделанное еэсовскими бюрократами, не обходилось без отсылок к "российскому следу", "вмешательству" России, "руке Кремля" и необходимости "победы Украины" в "войне с Россией", — указала дипломат.Она констатировала, что выборы в Европе прошли в условиях жестких ограничений при отсутствии честной конкурентной борьбы, а информационное поле зачистили от альтернативных источников информации. В частности, дискриминации, прямому давлению и травле подверглись силы, выступающие против конфронтации с Россией.По итогам выборов Европарламент сохранит базу для продолжения саморазрушительного курса, основанного на русофобии, продолжила Захарова.Представитель МИД подчеркнула, что позиция ЕП по отношению к России за последние годы деградировала до "беспрецедентного уровня враждебности"."Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя "российской оппозицией", и даже экстремистов и террористов", — заключила Захарова.Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в некоторых странах завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В частности, во Франции и Бельгии может существенно поменяться правительство.При этом, по последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристская либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП). Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 134 места (снижение на 1,1%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" — 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" — 53 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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россия, европарламент, евросоюз, в мире, мария захарова, выборы в европарламент — 2024
Россия, Европарламент, Евросоюз, В мире, Мария Захарова, Выборы в Европарламент — 2024
МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Захарова: в ЕП сохранили идеологическую базу для поддержки русофобии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выборы в Европарламент прошли в условиях разнузданной антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.
"Прошедшая предвыборная кампания по нелепости и безответственности заявлений, звучавших из уст еэсовских политиканов, была доведена до абсурда. Кажется, ни одно упоминание евровыборов, сделанное еэсовскими бюрократами, не обходилось без отсылок к "российскому следу", "вмешательству" России, "руке Кремля" и необходимости "победы Украины" в "войне с Россией", — указала дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ
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Она констатировала, что выборы в Европе прошли в условиях жестких ограничений при отсутствии честной конкурентной борьбы, а информационное поле зачистили от альтернативных источников информации. В частности, дискриминации, прямому давлению и травле подверглись силы, выступающие против конфронтации с Россией.
По итогам выборов Европарламент сохранит базу для продолжения саморазрушительного курса, основанного на русофобии, продолжила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что позиция ЕП по отношению к России за последние годы деградировала до "беспрецедентного уровня враждебности".
"Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя "российской оппозицией", и даже экстремистов и террористов", — заключила Захарова.
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Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в некоторых странах завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В частности, во Франции и Бельгии может существенно поменяться правительство.
При этом, по последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристская либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП). Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 134 места (снижение на 1,1%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" — 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" — 53 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.
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