https://ria.ru/20240610/europe-1952031445.html

МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент

МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Выборы в Европарламент прошли в условиях разнузданной антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовали РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:39

2024-06-10T18:39

2024-06-10T20:40

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евросоюз

в мире

мария захарова

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выборы в Европарламент прошли в условиях разнузданной антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства."Прошедшая предвыборная кампания по нелепости и безответственности заявлений, звучавших из уст еэсовских политиканов, была доведена до абсурда. Кажется, ни одно упоминание евровыборов, сделанное еэсовскими бюрократами, не обходилось без отсылок к "российскому следу", "вмешательству" России, "руке Кремля" и необходимости "победы Украины" в "войне с Россией", — указала дипломат.Она констатировала, что выборы в Европе прошли в условиях жестких ограничений при отсутствии честной конкурентной борьбы, а информационное поле зачистили от альтернативных источников информации. В частности, дискриминации, прямому давлению и травле подверглись силы, выступающие против конфронтации с Россией.По итогам выборов Европарламент сохранит базу для продолжения саморазрушительного курса, основанного на русофобии, продолжила Захарова.Представитель МИД подчеркнула, что позиция ЕП по отношению к России за последние годы деградировала до "беспрецедентного уровня враждебности"."Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя "российской оппозицией", и даже экстремистов и террористов", — заключила Захарова.Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в некоторых странах завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В частности, во Франции и Бельгии может существенно поменяться правительство.При этом, по последним данным, расклад политических сил в Европейском парламенте в целом изменится умеренно. Поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен правоцентристская либеральная Европейская народная партия (ЕНП) получит 186 мест из 720 (рост примерно на 0,9% по сравнению с прошлым составом ЕП). Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 134 места (снижение на 1,1%). На третьем месте с 79 местами закрепляется группа "Обновление Европы" (падение представительства на 3,5%), далее следуют правая "Группа европейских консерваторов и реформистов" с 73 местами (рост 3,2%), группа "Идентичность и демократия" — 58 мест (рост 1,1%), "Зеленые" — 53 места. Список замыкают "Левые" с 36 местами в новом составе ЕП.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240610/filippo-1951966179.html

https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

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россия, европарламент, евросоюз, в мире, мария захарова, выборы в европарламент — 2024