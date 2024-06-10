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Посольство России в Эстонии возмущено сносом памятника герою СССР Ляхову - РИА Новости, 10.06.2024
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20:46 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/estoniya-1952058834.html
Посольство России в Эстонии возмущено сносом памятника герою СССР Ляхову
Посольство России в Эстонии возмущено сносом памятника герою СССР Ляхову - РИА Новости, 10.06.2024
Посольство России в Эстонии возмущено сносом памятника герою СССР Ляхову
Посольство Российской Федерации в Эстонии возмущено сносом памятника в честь Героя Советского Союза Якова Яковлевича Ляхова и указывает на двуличие местных... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:46
2024-06-10T20:46
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Эстонии возмущено сносом памятника в честь Героя Советского Союза Якова Яковлевича Ляхова и указывает на двуличие местных властей, которые демонстративно заботятся о монументах нацистов, следует из заявления на сайте ведомства. "Возмущены очередным кощунственным актом вандализма – сносом памятника, установленного в поселке Пикасилла Валгаского уезда в честь Героя Советского Союза Якова Яковлевича Ляхова, который погиб смертью храбрых, 17 сентября 1944 года совершив свой последний боевой вылет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства. Отмечается, что монументам, установленным в память о нацистах, в частности, легионерах 20-й дивизии СС в поселке Синимяэ, напротив, оказывают демонстративную заботу. "Налицо двуличие эстонских властей, которые потворствуют распространению и оправданию неонацизма, реабилитируют и популяризуют образ так называемых борцов с советским режимом, служивших в рядах гитлеровских войск", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946813591.html
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в мире, эстония, ссср, россия
В мире, Эстония, СССР, Россия
Посольство России в Эстонии возмущено сносом памятника герою СССР Ляхову

Посольство России в Эстонии: снос памятника герою СССР Ляхову — акт вандализма

© Фото : Вера Парамонова/ВКонтактеПамятник в честь Героя Советского Союза Якова Ляхова в Эстонии
Памятник в честь Героя Советского Союза Якова Ляхова в Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Вера Парамонова/ВКонтакте
Памятник в честь Героя Советского Союза Якова Ляхова в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Эстонии возмущено сносом памятника в честь Героя Советского Союза Якова Яковлевича Ляхова и указывает на двуличие местных властей, которые демонстративно заботятся о монументах нацистов, следует из заявления на сайте ведомства.
"Возмущены очередным кощунственным актом вандализма – сносом памятника, установленного в поселке Пикасилла Валгаского уезда в честь Героя Советского Союза Якова Яковлевича Ляхова, который погиб смертью храбрых, 17 сентября 1944 года совершив свой последний боевой вылет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.
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Отмечается, что монументам, установленным в память о нацистах, в частности, легионерах 20-й дивизии СС в поселке Синимяэ, напротив, оказывают демонстративную заботу.
"Налицо двуличие эстонских властей, которые потворствуют распространению и оправданию неонацизма, реабилитируют и популяризуют образ так называемых борцов с советским режимом, служивших в рядах гитлеровских войск", - отмечается в заявлении.
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