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В Германии столкнулись две электрички - РИА Новости, 10.06.2024
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15:39 10.06.2024 (обновлено: 15:54 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/elektrichki-1951973628.html
В Германии столкнулись две электрички
В Германии столкнулись две электрички - РИА Новости, 10.06.2024
В Германии столкнулись две электрички
Две городские электрички столкнулись в понедельник в немецком Ганновере, в результате чего 10 человек получили ранения, причем один из них - тяжелые, сообщила... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:39
2024-06-10T15:54
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Две городские электрички столкнулись в понедельник в немецком Ганновере, в результате чего 10 человек получили ранения, причем один из них - тяжелые, сообщила местная полиция.Сообщается, что инцидент произошел в районе выставочного центра. В результате столкновения машинист одной из электричек оказался зажат в кабине, его пришлось вызволять сотрудниками экстренных служб."Водитель городской электрички получил серьезные травмы и доставлен в больницу. Девять пассажиров считаются легко раненными. Еще восемь пассажиров не пострадали", - написала полиция в социальной сети Х.
https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950851308.html
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германия, ганновер, в мире
Германия, Ганновер, В мире
В Германии столкнулись две электрички

Десять человек пострадали при столкновении двух электричек в немецком Ганновере

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Две городские электрички столкнулись в понедельник в немецком Ганновере, в результате чего 10 человек получили ранения, причем один из них - тяжелые, сообщила местная полиция.
Сообщается, что инцидент произошел в районе выставочного центра. В результате столкновения машинист одной из электричек оказался зажат в кабине, его пришлось вызволять сотрудниками экстренных служб.
"Водитель городской электрички получил серьезные травмы и доставлен в больницу. Девять пассажиров считаются легко раненными. Еще восемь пассажиров не пострадали", - написала полиция в социальной сети Х.
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