Ефимов: столица подписала пять соглашений по программе КРТ на ПМЭФ-2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства столицы заключил пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Сейчас в программу комплексного развития территорий включено более 3,1 тысячи гектаров земли. Инвестиции в 236 проектов оцениваются в 17,3 триллиона рублей", – сообщил он в ходе ПМЭФ.
Заммэра отметил, что договоренности поспособствуют созданию новых комфортных кварталов в Москве и повысят доступность для инвесторов кредитных продуктов. По его словам, соглашения также помогут развитию инструментов финансирования проектов КРТ.
В пресс-службе градостроительного комплекса уточнили, что власти столицы подписали соглашения с ВТБ, Московским кредитным банком и "Дом.РФ", а также с девелоперами, которые займутся реализацией двух проектов КРТ на Староволынской улице и на участке бывшей промзоны "Южный порт".
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках двух договоров инвесторы построят порядка 1,8 миллиона "квадратов" недвижимости на участках в районах Фили-Давыдково и Печатники, их общая площадь составляет порядка 48 гектаров. "Инвестиции в проекты оцениваются примерно в 460 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации – почти в 7,2 миллиарда рублей. В результате будет создано около 13,3 тысячи рабочих мест", – добавил он.
В столице по программе КРТ строят многофункциональные городские кварталы. На разных стадиях реализации сейчас находятся 236 проектов КРТ, их общая площадь превышает 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.