https://ria.ru/20240610/effektivnost-1952053708.html

Сенаторы убедились в эффективности закона о КРТ на примере Тюмени

Сенаторы убедились в эффективности закона о КРТ на примере Тюмени - РИА Новости, 10.06.2024

Сенаторы убедились в эффективности закона о КРТ на примере Тюмени

Делегация Совета Федерации осмотрела один из жилых комплексов Тюмени, который первым в России реализован по обновленной программе комплексного развития... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:16

2024-06-10T20:16

2024-06-10T20:16

тюменская область

жилье

тюмень

россия

совет федерации рф

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ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Делегация Совета Федерации осмотрела один из жилых комплексов Тюмени, который первым в России реализован по обновленной программе комплексного развития территории (КРТ), и пришла к выводу, что по качеству и срокам ввода жилья вопросов нет, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Сенаторы в рамках выездного совещания Совета Федерации РФ в понедельник осмотрели ряд объектов в Тюмени, а после в правительстве области состоялось заседание с участием представителей федеральных структур и региональных властей. "Нам нужно знать, как закон работает на месте. Мы вносим поправки в течение двух последних лет, и было очень важно посмотреть, как это работает в Тюмени. Именно здесь, потому что регион – один из лидеров в сферах строительства, КРТ, благоустройства. …Мы посмотрели по качеству и срокам ввода, у нас вопросов нет. Встречались с жителями во дворе. Мамы с детьми сказали, что им здесь нравится", – цитирует слова Андрея Шевченко информационный центр правительства региона. В информцентре пояснили, что делегация осмотрела ЖК "Европейский берег" и "Европейский берег 2.0", последняя версия проекта реализована по федеральному закону о КРТ и является первым в России объектом, строительство которого начали по обновленной программе. Благоустройство территорий по измененному проекту позволило создать территорию с комфортным жильем вместо 153 домов без центральной канализации. Более двухсот человек уже переехали в новое жилье, еще более чем у ста есть такая возможность. После совещания Шевченко, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что "Тюменская область, город Тюмень лидеры сегодня в целом по КРТ, по строительству занимают либо первые, либо вторые-третьи места в стране", поэтому важно на этом опыте посмотреть, как реализуются предлагаемые проекты. По его словам, делегация положительно оценила все то благоустройство, которое будет сделано, "как это по-хозяйски, то, что территория в целом отводится под КРТ, насколько она правильно застраивается, насколько она выверена". Также он отметил, что его коллеги, строители и администрация предложили доработать ряд положений этого закона для того, чтобы сделать еще более упрощенный вариант проведения всех процедур.

https://ria.ru/20240201/tyumen-1924901550.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, тюмень, россия, совет федерации рф