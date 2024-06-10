https://ria.ru/20240610/dvornik-1951889866.html
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания - РИА Новости, 10.06.2024
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания
Подростки ранили ножом дворника-мигранта после замечания о мусоре, сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:01
2024-06-10T11:01
2024-06-10T12:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Подростки ранили ножом дворника-мигранта после замечания о мусоре, сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Инцидент произошел вечером 9 июня во Фрунзенском районе северной столицы. Полицейские нашли возле парадной дома 152, корпус два по Бухарестской улице пострадавшего 31-летнего мужчину."Раненый рассказал полицейским, что около 19:00 часов во время уборки территории четвертой парадной с общего балкона на 12-м этаже неизвестные подростки стали бросать вниз мусор. Он поднялся на 12-й этаж, решив с ними разобраться, однако подростки его избили и ранили ножом, после чего спешно скрылись", — говорится в релизе. Дворника госпитализировали, полиция разыскивает нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания
В Петербурге подростки ранили ножом дворника-мигранта после замечания о мусоре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости.
Подростки ранили ножом дворника-мигранта после замечания о мусоре, сообщила пресс-служба
главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел вечером 9 июня во Фрунзенском районе северной столицы. Полицейские нашли возле парадной дома 152, корпус два по Бухарестской улице пострадавшего 31-летнего мужчину.
"Раненый рассказал полицейским, что около 19:00 часов во время уборки территории четвертой парадной с общего балкона на 12-м этаже неизвестные подростки стали бросать вниз мусор. Он поднялся на 12-й этаж, решив с ними разобраться, однако подростки его избили и ранили ножом, после чего спешно скрылись", — говорится в релизе.
Дворника госпитализировали, полиция разыскивает нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.