https://ria.ru/20240610/dvornik-1951889866.html

В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания

В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания - РИА Новости, 10.06.2024

В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания

Подростки ранили ножом дворника-мигранта после замечания о мусоре, сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:01

2024-06-10T11:01

2024-06-10T12:58

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Подростки ранили ножом дворника-мигранта после замечания о мусоре, сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Инцидент произошел вечером 9 июня во Фрунзенском районе северной столицы. Полицейские нашли возле парадной дома 152, корпус два по Бухарестской улице пострадавшего 31-летнего мужчину."Раненый рассказал полицейским, что около 19:00 часов во время уборки территории четвертой парадной с общего балкона на 12-м этаже неизвестные подростки стали бросать вниз мусор. Он поднялся на 12-й этаж, решив с ними разобраться, однако подростки его избили и ранили ножом, после чего спешно скрылись", — говорится в релизе. Дворника госпитализировали, полиция разыскивает нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950706449.html

https://ria.ru/20240610/vlasti-1951875319.html

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область