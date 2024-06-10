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На Славянском бульваре в Москве восстановили движение после ДТП
На Славянском бульваре в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 10.06.2024
На Славянском бульваре в Москве восстановили движение после ДТП
Движение восстановлено на Славянском бульваре в Москве после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T04:10
2024-06-10T04:10
2024-06-10T04:10
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Движение восстановлено на Славянском бульваре в Москве после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ранее столичный дептранс сообщал, что в районе дома 7, корпус 1, произошла авария с несколькими автомобилями, один из них даже загорелся. Движение в районе ДТП было затруднено. "Проезжая часть освобождена, движение на Славянском бульваре восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На Славянском бульваре в Москве восстановили движение после ДТП
Дептранс Москвы: движение на Славянском бульваре восстановлено после ДТП