https://ria.ru/20240610/dvizhenie-1951849494.html

На Славянском бульваре в Москве восстановили движение после ДТП

На Славянском бульваре в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 10.06.2024

На Славянском бульваре в Москве восстановили движение после ДТП

Движение восстановлено на Славянском бульваре в Москве после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T04:10

2024-06-10T04:10

2024-06-10T04:10

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Движение восстановлено на Славянском бульваре в Москве после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ранее столичный дептранс сообщал, что в районе дома 7, корпус 1, произошла авария с несколькими автомобилями, один из них даже загорелся. Движение в районе ДТП было затруднено. "Проезжая часть освобождена, движение на Славянском бульваре восстановлено", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия