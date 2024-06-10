https://ria.ru/20240610/dtp-1951836560.html

В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся

В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся

Несколько автомобилей столкнулись на Славянском бульваре в Москве, один из них загорелся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:10

2024-06-10T00:10

2024-06-10T00:10

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Славянском бульваре в Москве, один из них загорелся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Славянском бульваре (в районе дома 7 корпус 1) столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20240609/pozhar-1951825608.html

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происшествия, москва, россия