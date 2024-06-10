https://ria.ru/20240610/dtp-1951836560.html
В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся
В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся
Несколько автомобилей столкнулись на Славянском бульваре в Москве, один из них загорелся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:10
2024-06-10T00:10
2024-06-10T00:10
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Славянском бульваре в Москве, один из них загорелся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Славянском бульваре (в районе дома 7 корпус 1) столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20240609/pozhar-1951825608.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся
Дептранс Москвы: на Славянском бульваре столкнулись несколько автомобилей