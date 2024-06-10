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В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся - РИА Новости, 10.06.2024
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00:10 10.06.2024
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В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся
В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся
Несколько автомобилей столкнулись на Славянском бульваре в Москве, один из них загорелся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:10
2024-06-10T00:10
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Славянском бульваре в Москве, один из них загорелся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Славянском бульваре (в районе дома 7 корпус 1) столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе ДТП затруднено.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся

Дептранс Москвы: на Славянском бульваре столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Славянском бульваре в Москве, один из них загорелся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
"На Славянском бульваре (в районе дома 7 корпус 1) столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Сгоревший подъемный кран на Третьем транспортом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран
Вчера, 21:30
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе ДТП затруднено.
 
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